Анну Калашникову тяготит быть матерью-одиночкой
Начинающая певица почти семь лет одна воспитывает сына. Кто отец мальчика и почему он не появляется в его жизни, звезда не говорит, пишет 5-tv.ru.
Начинающая певица почти семь лет одна воспитывает сына. Кто отец мальчика и почему он не появляется в его жизни, звезда не говорит, пишет 5-tv.ru.
Светская львица Анна Калашникова пожаловалась на судьбу матери-одиночки. В преддверии дня рождения маленького сына звезда опубликовала слезливый пост в Instagram, где призналась, что ей необходима поддержка сильного мужчины.
Наследник селебрити — Даниил — появился на свет 15 марта 2015 года. На семилетие Калашникова мечтала отвезти его на море, но планы рухнули из-за глобального кризиса. Анна призналась, что вместо красивого турне праздник придется отмечать очень скромно и в домашних условиях. От этого ей больно и грустно.
«Хоть сейчас не до праздников, не хочу лишать ребенка радости, готовлю ему много домашних сюрпризов. Грущу лишь об одном, что у Данечки нет отца… Тяжело воспитывать мальчика одной. Я надеюсь, что родной папа вспомнит, что у него растет сын и хотя бы позвонит. До сих пор не могу понять, почему за все эти годы он ни разу не вышел на связь со своим ребенком», — написала светская львица.
Калашникова верит, что маленький Даня сможет не только услышать, но и увидеть родного папу. 37-летняя Анна пожаловалась, что устала в одиночку справляться с проблемами. Если последние годы ей помогал другой богатый ухажер, то сейчас она и вовсе осталась одна.