Анну Калашникову тяготит быть матерью-одиночкой

«Хоть сейчас не до праздников, не хочу лишать ребенка радости, готовлю ему много домашних сюрпризов. Грущу лишь об одном, что у Данечки нет отца… Тяжело воспитывать мальчика одной. Я надеюсь, что родной папа вспомнит, что у него растет сын и хотя бы позвонит. До сих пор не могу понять, почему за все эти годы он ни разу не вышел на связь со своим ребенком», — написала светская львица.