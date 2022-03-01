И ГОРОСКОП НА МАРТ ⟩ Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, когда появится шанс для урегулирования военного конфликта

До 5 марта ситуация военного конфликта, скорее всего, будет все еще турбулентной. Пока Марс с Венерой в опасной компании воинственного Плутона находятся в холодном знаке Козерога, дружеских объятий ждать не стоит. Поскольку положение планет в космосе действует не только на политиков, но и на всех людей планеты, не могу не отметить, что с 14 февраля по 5 марта - период обострения застарелых конфликтов в партнерских отношениях, когда примирению люди зачастую предпочитают разрыв, да еще и с яростными обвинениями и дележкой имущества.

С 9 по 14 появится небольшой, но все-таки шанс для урегулирования конфликта. Это наиболее спокойная, умиротворяющая часть месяца. Используйте это время, если надо с кем-то помириться или подойти к выполнению сложной задачи новым, даже неожиданным способом. Но надо учитывать, что если вы хотите положительных перемен в уже налаженной годами системе, то не стоит их требовать только от партнера, начинать придется с себя.

Больше всего меня беспокоит период с 16 по 26 марта. Он станет самой напряженной частью месяца, где события могут пойти совершенно неожиданным образом. Вероятно, эта часть месяца будет наиболее богата новостями, несущими буквально взрывной характер. Будет много лжи, провокаций и взаимных упреков. Кроме того, эта часть марта довольно травматичная во всех отношениях. Учитывая ситуацию, советую по возможности воздержаться от авиаперелетов в период с 20 по 25 марта. Пожалуйста, старайтесь не вовлекаться в конфликты и соблюдать осторожность при вождении автомобиля. После окончания этого самого опасного отрезка месяца можно будет делать вывод, по какому сценарию будут дальше развиваться события.

Овен

Первый весенний месяц поставит многих из вас перед непростым выбором – поступить так, как хочется, или как того требует ситуация? До 20-х чисел не лучшее время для активных действий и открытых конфликтов. Приберегите свои амбиции для последней недели марта, она будет значительно активнее, чем начало месяца.

Удачные дни: 1-5, 9-12

Конфликтные дни: 6, 16-25

Телец

Если вы не успели влюбиться в феврале, то в марте это вполне может случиться. До 16 марта планеты будут подталкивать вас к проявлению симпатий, причем при неожиданных обстоятельствах. В деловой жизни - это период серьезных решений, последствия которых будут растянуты на два последующих года. Акценты месяца – толерантность и дипломатия. Старайтесь об этом не забывать в период с 16 по 22 марта.

Удачные дни: 1-5, 7-13

Конфликтные дни: 6, 16-22, 27-31

Близнецы