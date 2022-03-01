И ГОРОСКОП НА МАРТ ⟩ Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, когда появится шанс для урегулирования военного конфликта
И без астрологии в свете последних трагических событий очевидно, что март будет самым напряженным месяцем этого года.
И без астрологии в свете последних трагических событий очевидно, что март будет самым напряженным месяцем этого года.
До 5 марта ситуация военного конфликта, скорее всего, будет все еще турбулентной. Пока Марс с Венерой в опасной компании воинственного Плутона находятся в холодном знаке Козерога, дружеских объятий ждать не стоит. Поскольку положение планет в космосе действует не только на политиков, но и на всех людей планеты, не могу не отметить, что с 14 февраля по 5 марта - период обострения застарелых конфликтов в партнерских отношениях, когда примирению люди зачастую предпочитают разрыв, да еще и с яростными обвинениями и дележкой имущества.
С 9 по 14 появится небольшой, но все-таки шанс для урегулирования конфликта. Это наиболее спокойная, умиротворяющая часть месяца. Используйте это время, если надо с кем-то помириться или подойти к выполнению сложной задачи новым, даже неожиданным способом. Но надо учитывать, что если вы хотите положительных перемен в уже налаженной годами системе, то не стоит их требовать только от партнера, начинать придется с себя.
Больше всего меня беспокоит период с 16 по 26 марта. Он станет самой напряженной частью месяца, где события могут пойти совершенно неожиданным образом. Вероятно, эта часть месяца будет наиболее богата новостями, несущими буквально взрывной характер. Будет много лжи, провокаций и взаимных упреков. Кроме того, эта часть марта довольно травматичная во всех отношениях. Учитывая ситуацию, советую по возможности воздержаться от авиаперелетов в период с 20 по 25 марта. Пожалуйста, старайтесь не вовлекаться в конфликты и соблюдать осторожность при вождении автомобиля. После окончания этого самого опасного отрезка месяца можно будет делать вывод, по какому сценарию будут дальше развиваться события.
Овен
Первый весенний месяц поставит многих из вас перед непростым выбором – поступить так, как хочется, или как того требует ситуация? До 20-х чисел не лучшее время для активных действий и открытых конфликтов. Приберегите свои амбиции для последней недели марта, она будет значительно активнее, чем начало месяца.
Удачные дни: 1-5, 9-12
Конфликтные дни: 6, 16-25
Телец
Если вы не успели влюбиться в феврале, то в марте это вполне может случиться. До 16 марта планеты будут подталкивать вас к проявлению симпатий, причем при неожиданных обстоятельствах. В деловой жизни - это период серьезных решений, последствия которых будут растянуты на два последующих года. Акценты месяца – толерантность и дипломатия. Старайтесь об этом не забывать в период с 16 по 22 марта.
Удачные дни: 1-5, 7-13
Конфликтные дни: 6, 16-22, 27-31
Близнецы
Уважаемые Близнецы, первый весенний месяц для вас будет очень активным, поэтому стоит смело рваться вперед. Уже с начала месяца стоит заниматься оформлением важных документов, вопросами кредитования и назначать деловые встречи. Также это время подходит для визита в официальные инстанции. Чем более серьезно вы будете подходить к решению текущих вопросов с 14 по 23 марта, тем больше получите дивидендов потом.
Удачные дни: 5, 11, 14-23, 26
Конфликтные дни: нет
Рак
Раки будут чувствовать себя вдохновленными неизвестно от чего. Не пытайтесь разобраться в ситуации, просто пользуйтесь моментом и создайте себе небольшое приключение. Особенно благоприятно будут проходить поездки за границу и общение с зарубежными партнерами. Это хороший период для процессов, связанных с обучением.
Удачные дни: 4, 5, 11-13, 19, 22, 23, 26, 28, 31
Конфликтные дни: 6, 8, 10, 14, 15, 18, 21, 24, 25
Лев
До 20-х чисел вы будете пребывать в состоянии легкой турбулентности. В деловой и личной жизни возникнет много неопределенности. Разобраться с текущими вопросами получится не сразу, но это и к лучшему, потому что промедление сейчас вам только на руку. Старайтесь держаться в стороне от конфликтов и не позволяйте втянуть себя в сложносочиненную интригу. В конце месяца свет в конце туннеля окажется ярче, чем вы ожидали.
Удачные дни: 1-7, 12, 16-19
Конфликтные дни: 9, 10, 24
Дева
На первый план для Дев выйдут вопросы партнерских отношений. Старайтесь сохранять нейтралитет и оттачивать дипломатические навыки. Месяц особенно благоволит тем из вас, чья деятельность связана с вопросами юриспруденции. Не исключено, что некоторые из вас в начале месяца будут принимать важные решения, связанные с заключением или расторжением партнерских отношений.
Удачные дни: 11, 14-23, 26
Конфликтные дни: 1-5
Весы
Весам будет везти в мелочах и делах, которые вы начали в прошлом месяце. Суеты будет много, но после 7-го марта вопросы, над которыми вы бились в феврале, начнут неожиданно решаться. До 20-х чисел месяца полезно заниматься вопросами профилактики здоровья. Старайтесь не перетруждаться на работе, потому что от вас все будут без конца чего-то хотеть.
Удачные дни: 1-5, 7-13
Конфликтные дни: 6, 16-22, 27-31
Скорпион
Дорогие Скорпионы, март станет для вас одним из самых насыщенных месяцев этого года. События будут развиваться стремительно, грозя перевернуть с ног на голову привычную реальность. Кого-то из вас ждут важные известия, а кого-то даже пополнение в семействе. В любом случае, скучать вам будет некогда, а решения придется принимать быстро.
Удачные дни: 1-9, 19
Конфликтные дни: 13, 20
Стрелец
Самой важной темой этого месяца для вас станут семейные ценности. Обязательно найдите время, чтобы побыть наедине со своими близкими. Это хороший период для сглаживания семейных конфликтов. Лучшим решением этого месяца будет начало ремонта или, на худой конец, генеральная уборка. И то и другое лучше делать не в одиночестве.
Удачные дни: 1-7, 19-21, 26
Конфликтные дни: 9, 17
Козерог
Каждому Козерогу в этом месяце потребуется личный секретарь. Ваша востребованность окажется на самом пике, но такая популярность станет и поводом для сплетен. Тщательно фильтруйте информацию и новые контакты. В этом водовороте новостей очень легко податься на провокации, поэтому держите ухо в остро.
Удачные дни: 1-5, 19, 26-31
Конфликтные дни: 15
Водолей
Водолеи будут увлечены вопросами финансов и кредитования. В этом месяце лучше повременить с крупными покупками. Важные встречи или публичные выступления лучше не планировать их с 16 по 26 марта. Если же им суждено состояться, то приготовьте весомые аргументы своей экспертности. Последняя неделя месяца будет щедра на новые знакомства.
Удачные дни: 1-7
Конфликтные дни: 16-26
Рыбы
Милые Рыбки, побалуйте себя приятными покупками для души и тела. Любая смена ваших имиджа и гардероба пройдут удачно. Это лучший месяц выходов в свет, ведь вы обязательно оставите о себе неизгладимое впечатление. Приготовьтесь к комплиментам и похвале, их никогда не бывает много.
Удачные дни: 5-14, 21-31
Конфликтные дни: нет