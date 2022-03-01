ВИДЕО ⟩ Россию на «Евровидении» должна была представить слепая певица: ее песню выложили в Сеть
Джазовая певица учит партии на слух, пишет Topnews.
Джазовая певица учит партии на слух, пишет Topnews.
Тем не менее, известно, что в феврале Россия выбрала 18-летнюю певицу Ярославу Симонову. С детства певица лишена зрения, читать ноты она не может, поэтому учит партии на слух.
Девушка окончила Центральную музыкальную школу им. Чайковского и консерваторию по классу фортепиано. Ярослава Симонова победила в 4-м сезоне конкурса «Синяя птица», который проводит телеканал «Россия 1».
Известно, что «Россия» получил в этом году право на трансляцию «Евровидения», он осматривал несколько кандидатур. Почему выбрали Симонову, неизвестно.
Не так позитивно отнеслись к выбору России для «Евровидения» в Telegram-каналах. Так, в «Неопре, блин» удивились, что выбрали не популярную Клаву Коку или Алексея Панайотова, который мечтает давно о «Евровидении». «Судя по всему, ВГТРК в этом году планировал повторить «сценарий» Первого канала в 2017 с Юлией Самойловой. В тот год конкурс проводила Украина, уже тогда выступавшая против участия в нем России. Вместе с волной осуждения (что иезуитским способом девушку-инвалида лишают мечты), нас обвинили в спекуляциях и «давлении на жалость». В итоге, от участия мы вообще отказалась, а Самойлова все-таки поехала на «Евро» через год, но, увы, даже не вышла в финал. По сей день отправку на «Евровидение» артистов с ограниченными возможностями считают весьма спорным шагом», – пишут в Сети.
В Telegram предполагают, что Россию не просто на год отлучили от «Евровидения», а на несколько лет.