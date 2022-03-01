ВИДЕО ⟩ Россию на «Евровидении» должна была представить слепая певица: ее песню выложили в Сеть

Не так позитивно отнеслись к выбору России для «Евровидения» в Telegram-каналах. Так, в «Неопре, блин» удивились, что выбрали не популярную Клаву Коку или Алексея Панайотова, который мечтает давно о «Евровидении». «Судя по всему, ВГТРК в этом году планировал повторить «сценарий» Первого канала в 2017 с Юлией Самойловой. В тот год конкурс проводила Украина, уже тогда выступавшая против участия в нем России. Вместе с волной осуждения (что иезуитским способом девушку-инвалида лишают мечты), нас обвинили в спекуляциях и «давлении на жалость». В итоге, от участия мы вообще отказалась, а Самойлова все-таки поехала на «Евро» через год, но, увы, даже не вышла в финал. По сей день отправку на «Евровидение» артистов с ограниченными возможностями считают весьма спорным шагом», – пишут в Сети.