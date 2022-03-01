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ВИДЕО ⟩ Россию на «Евровидении» должна была представить слепая певица: ее песню выложили в Сеть

Ярослава Симонова ФОТО: Инстаграм

Джазовая певица учит партии на слух, пишет Topnews.

СМИ выяснили, кто именно должен был представить Россию на «Евровидении». Напомним, в этом году страну из-за военных действий на Украине отстранили от участия в международном вокальном конкурсе.

Тем не менее, известно, что в феврале Россия выбрала 18-летнюю певицу Ярославу Симонову. С детства певица лишена зрения, читать ноты она не может, поэтому учит партии на слух.

Девушка окончила Центральную музыкальную школу им. Чайковского и консерваторию по классу фортепиано. Ярослава Симонова победила в 4-м сезоне конкурса «Синяя птица», который проводит телеканал «Россия 1».

Известно, что «Россия» получил в этом году право на трансляцию «Евровидения», он осматривал несколько кандидатур. Почему выбрали Симонову, неизвестно.

Комментаторы благосклонно принимали вокал Ярославы Симоновой, хотя видео с ее выступлениями собирало немного просмотров.

«Красивый голос, хорошее произношение, вообще хорошо получилось»

«Очень красиво. Успехов вам. И нам почаще вас слушать»

«Ждём очень твоего стольника, Ясечка!!! Чтобы как всегда собраться дружной компанией и наслаждаться настоящим джазом», – пишут в Сети.

Не так позитивно отнеслись к выбору России для «Евровидения» в Telegram-каналах. Так, в «Неопре, блин» удивились, что выбрали не популярную Клаву Коку или Алексея Панайотова, который мечтает давно о «Евровидении». «Судя по всему, ВГТРК в этом году планировал повторить «сценарий» Первого канала в 2017 с Юлией Самойловой. В тот год конкурс проводила Украина, уже тогда выступавшая против участия в нем России. Вместе с волной осуждения (что иезуитским способом девушку-инвалида лишают мечты), нас обвинили в спекуляциях и «давлении на жалость». В итоге, от участия мы вообще отказалась, а Самойлова все-таки поехала на «Евро» через год, но, увы, даже не вышла в финал. По сей день отправку на «Евровидение» артистов с ограниченными возможностями считают весьма спорным шагом», – пишут в Сети.

В Telegram предполагают, что Россию не просто на год отлучили от «Евровидения», а на несколько лет.

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