ВИДЕО ⟩ Светлана Лобода со слезами на глазах высказалась о войне

«Я не могу себя собрать, не понимаю, что делать. Я хочу сказать, что в моей стране, в Украине, происходит полномасштабная война. Людей убивают, люди вынуждены прятаться по подвалам, им нечего есть, и с ними рядом маленькие дети. Многие пытаются сбегать под пулями, под ракетами. У меня в Киеве моя семья, мой папа, моя сестра, мои братья, мои тети, дяди, бабушки и дедушки. И они все прячутся в гаражах, подвалах, метро, потому что вывезти их мы пока не можем. Я вас очень прошу, тех, кто может остановить этот ужас. Ведь мы все – мы все маленькие люди. Мы ничего не можем. Но есть люди, которые вершат судьбы, и которые могут сделать так, чтобы весь этот ад закончился. Это глобальная катастрофа для всего мира. И к чему мы придем – непонятно. Жизнь всех нас – на волоске. А Украина с каждой секундой теряет, и теряет и теряет людей. Но мы же все хотим мира. Мы же, все люди на планете, хотим мира. Среди моих подписчиков – 10 миллионов россиян. Я вас очень прошу, я умоляю вас: давайте все остановим».