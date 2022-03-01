Гороскоп на 1 марта для всех знаков Зодиака

Овен

Существует вероятность появления аллергичеx реакций и проблем с пищеварением. Избегайте острой пищи, откажитесь от жирного и сладкого. Эти простые советы уберегут вас от неприятных ощущений.

Телец

Новые планы Тельцов могут получить поддержку знакомых, возможно открытие нового предприятия, смена места работы. Легкомыслие недопустимо. Нельзя «сорить» деньгами и бездумно рисковать.

Близнецы

Сегодня вы главный главнокомандующий среди всех начальников. Ваши идеи и мысли глобальны. Вы можете хорошо ориентироваться в любой ситуации, но склонны упускать детали. Рассчитывайте на помощь своих сотрудников и секретарей.

Рак

Вероятно, что основное удовлетворение от этого дня Раки получат в процессе демонстрации собственных способностей. День благоприятен для спортсменов, работников модельных агентств, шоу-бизнеса, искусства и культуры. Не промотайте свой талант и здоровье в погоне за дешевым признанием.

Лев

Вероятно, некоторые Львы будут использовать в своих интересах (распространенных в данный момент в обществе) религиозные, научные или философские идеи. Не многие при этом обретут глубокое миропонимание. Не соединяйте духовное с материальным, иначе вы рискуете утратить всякую способность к здравомыслию и духовному росту.

Дева

День символизирует благотворительность, милосердие, сострадание. Многие представители этого знака будут проецировать себя на ближних, остро реагировать на несчастье и нарушение справедливости, проявляя истинную душевную щедрость.

Весы

Вероятно, вам придется разрываться между внутренним желанием заниматься личными делами и необходимостью выполнять текущие обязанности на работе. Нужно научиться везде поспевать, иначе есть опасность запустить дела и вместо заслуженного вознаграждения получить от руководства порцию недовольства в свой адрес.

Скорпион

День может быть необычайно ярким в эмоциональном плане. В течение дня представители данного знака испытают все: от яркого всплеска чувств до полного их охлаждения. Любовные отношения со временем станут только крепче, если каждый из вас будет уважать свободу выбора и прощать слабости партнера. Вы неплохо дополняете друг друга и должны быть счастливы.

Стрелец

Этот день благоприятен для профессионального роста, получения информации, новых знаний и впечатлений. Стоит обратить внимание на переведённую литературу по вашей профессии: в подобных книгах вы найдете немало ценных советов и своевременных подсказок.

Козерог

Сегодня вероятны ситуации, в которых близкие люди не смогут без вас обойтись. Не исключено, что Козероги на всех парусах помчатся решать сложнейшие проблемы, выручать из беды, вытаскивать из хитроумных ловушек, на которые столь щедра наша судьба.

Водолей

Сегодня у многих представителей этого знака будут успешно складываться дела в области карьеры, удачи ожидают вас в творческих начинаниях, а также в личной жизни. Звезды призывают к некоторому самоограничению и последовательности в действиях; именно это станет для вас залогом успеха.

Рыбы