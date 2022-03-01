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ВОТ ЭТО НОВОСТЬ! ⟩ Раскрыты подробности романа Александра Малинина и Азизы

Александр Малинин ФОТО: Shutterstock

Азиза все чаще делится подробностями личной жизни. Недавно звезда 90-х рассказала о расставании с молодым мужем-миллиардером. Сейчас же певица вспомнила, как крутила роман с Александром Малининым.

Азиза и Малинин познакомились на музыкальном конкурсе. Между артистами сразу пробежала искра, и вскоре у них завязались отношения. «Сашка ухаживал за мной в 1988 году в Юрмале. Это я по секрету всему свету», — вспоминает исполнительница.

Роман пары развивался настолько стремительно, что спустя несколько недель Азиза и Александр представили друг другу своих родителей, пишет starhit.ru.

«Малинин, как и я, очень трепетно относится к своей маме. Я привела его познакомиться со своей, а он свою привел. Так случилось, что мы их взяли на совместные гастроли», — добавила 57-летняя артистка.

Семью создать бывшим возлюбленным не удалось. Азиза встретила другого мужчину, а Малинин женился на женщине по имени Эмма, с которой счастлив в браке уже более 30 лет. Супруги воспитывают общих двойняшек — сына Фрола и дочь Устинью.

Азиза же обзавестись наследниками не сумела. Певица мечтала о детях, однако ни ЭКО, ни суррогатное материнство ей не помогли. К слову, именно из-за отсутствия малышей исполнительница разорвала отношения с 42-летним Александром Лортэ (их союз просуществовал меньше года).

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