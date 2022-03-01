ВОТ ЭТО НОВОСТЬ! ⟩ Раскрыты подробности романа Александра Малинина и Азизы

Азиза и Малинин познакомились на музыкальном конкурсе. Между артистами сразу пробежала искра, и вскоре у них завязались отношения. «Сашка ухаживал за мной в 1988 году в Юрмале. Это я по секрету всему свету», — вспоминает исполнительница.

Роман пары развивался настолько стремительно, что спустя несколько недель Азиза и Александр представили друг другу своих родителей, пишет starhit.ru.

«Малинин, как и я, очень трепетно относится к своей маме. Я привела его познакомиться со своей, а он свою привел. Так случилось, что мы их взяли на совместные гастроли», — добавила 57-летняя артистка.

Семью создать бывшим возлюбленным не удалось. Азиза встретила другого мужчину, а Малинин женился на женщине по имени Эмма, с которой счастлив в браке уже более 30 лет. Супруги воспитывают общих двойняшек — сына Фрола и дочь Устинью.