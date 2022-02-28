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А ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ Пластиковая упаковка для продуктов значительно увеличивает количество пищевых отходов

Продукты в пластиковой упаковке ФОТО: Shutterstock

Результаты работы учёных благотворительной организации Wrap из Великобритании показали, что пластиковая упаковка увеличивает число пищевых отходови, поскольку люди часто вынуждены покупать больше, чем им нужно. Например, человеку нужен один перец, а в упаковке находятся три, и он вынужден купить все, хотя потом лишнее, возможно, отправится на помойку, пишет gastronom.ru.

Исследование показало, что полиэтиленовая плёнка не обязательно продлевает жизнь свежих продуктов.

Маркус Говер, исполнительный директор компании, сообщил: «Хранение продуктов в холодильнике при температуре ниже 5 °С полезно для некоторых продуктов, например, яблок. Но мы обнаружили, что для большинства товаров пластиковая упаковка, в которой они продавались, практически не влияет на срок их хранения».

Сколько еды выбрасывается ежегодно в мире?

Одна треть продуктов питания, производимых во всём мире, теряется или выбрасывается – это около 1,3 миллиарда тонн в год, причём большую часть люди выбрасывают дома. По сути 17% мирового производства продуктов питания выбрасывается просто впустую.

Исследование показало, что, если бы яблоки, бананы, брокколи, огурцы и картофель продавались по отдельности (поштучно), это могло бы сэкономить более 10 300 тонн пластика и около 100 000 тонн продуктов питания.

Полученные данные подтверждают призыв к супермаркетам отказаться от пластиковой упаковки для свежих фруктов и овощей.

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