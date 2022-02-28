А ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ Пластиковая упаковка для продуктов значительно увеличивает количество пищевых отходов

Исследование показало, что полиэтиленовая плёнка не обязательно продлевает жизнь свежих продуктов.

Маркус Говер, исполнительный директор компании, сообщил: «Хранение продуктов в холодильнике при температуре ниже 5 °С полезно для некоторых продуктов, например, яблок. Но мы обнаружили, что для большинства товаров пластиковая упаковка, в которой они продавались, практически не влияет на срок их хранения».

Сколько еды выбрасывается ежегодно в мире?

Одна треть продуктов питания, производимых во всём мире, теряется или выбрасывается – это около 1,3 миллиарда тонн в год, причём большую часть люди выбрасывают дома. По сути 17% мирового производства продуктов питания выбрасывается просто впустую.

Исследование показало, что, если бы яблоки, бананы, брокколи, огурцы и картофель продавались по отдельности (поштучно), это могло бы сэкономить более 10 300 тонн пластика и около 100 000 тонн продуктов питания.