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И ВОДКУ ТОЖЕ ⟩ Торговая сеть Rimi клянется к вечеру 28 февраля убрать с полок все товары российского и белорусского производства

Rimi ФОТО: Sille Annuk

Торговая сеть Rimi объявила 24 февраля, что все товары российского производства будут удалены из их ассортимента, но водка из России пока еще доступна на прилавках магазинов. «К вечеру 28 февраля из всех эстонских магазинов Rimi будут изъяты товары российского и белорусского происхождения», — обещает торговая сеть.

В знак солидарности с Украиной и украинцами, многие из которых являются сотрудниками и клиентами сети магазинов Rimi, и категорически против вторжения России в Украину Rimi Baltic прекратит продажу товаров российского происхождения в своих магазинах, заявили представители этих супермаркетов, пишет Elu24.

Решение означает, что с 27 февраля товары, произведенные российскими компаниями, были удалены из ассортимента во всех магазинах Rimi в Эстонии, Латвии и Литве. Rimi Baltic также информирует своих поставщиков о прекращении закупок товаров российского производства.

Тем не менее, на прилавках Rimi по-прежнему можно встретить бутылки водки известных российских марок. И некоторые пользователи Фейсбук спрашивают Rimi, планируют ли магазины сдержать свое обещание?

Катрин Батс, руководитель одного из отделов Rimi, подтверждает, что российские и белорусские товары были удалены из продажи в интернет-магазине и с прилавков уже 25 февраля: «Планировалось все сделать как можно скорее, но из-за нехватки персонала, что связано с коронавирусом, процесс пока не завершен. Однако все поставщики российской продукции получили уведомление о прекращении закупок утром 25 февраля».

«Мы понимаем ожидания людей, и мы завершим этот процесс как можно скорее. К вечеру 28 февраля из всех эстонских магазинов Rimi будут изъяты товары российского и белорусского производства».

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