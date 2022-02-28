И ВОДКУ ТОЖЕ ⟩ Торговая сеть Rimi клянется к вечеру 28 февраля убрать с полок все товары российского и белорусского производства

В знак солидарности с Украиной и украинцами, многие из которых являются сотрудниками и клиентами сети магазинов Rimi, и категорически против вторжения России в Украину Rimi Baltic прекратит продажу товаров российского происхождения в своих магазинах, заявили представители этих супермаркетов, пишет Elu24.

Решение означает, что с 27 февраля товары, произведенные российскими компаниями, были удалены из ассортимента во всех магазинах Rimi в Эстонии, Латвии и Литве. Rimi Baltic также информирует своих поставщиков о прекращении закупок товаров российского производства.

Тем не менее, на прилавках Rimi по-прежнему можно встретить бутылки водки известных российских марок. И некоторые пользователи Фейсбук спрашивают Rimi, планируют ли магазины сдержать свое обещание?

Катрин Батс, руководитель одного из отделов Rimi, подтверждает, что российские и белорусские товары были удалены из продажи в интернет-магазине и с прилавков уже 25 февраля: «Планировалось все сделать как можно скорее, но из-за нехватки персонала, что связано с коронавирусом, процесс пока не завершен. Однако все поставщики российской продукции получили уведомление о прекращении закупок утром 25 февраля».