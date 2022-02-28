Филипп Киркоров признался, что в семье случилось страшное

Общаясь с журналистами, поп-король российской эстрады объяснил собственное внезапное исчезновение. По словам Филиппа Киркорова, уйти в тень на время ему пришлось из-за беды дома. Как оказалось, близкие вокалиста разом слегли с коронавирусной инфекцией. Омикрон-штамм сразил отца и сына певца, а также его помощников по хозяйству. Киркоров не отходил от постелей заболевших, забыв о выходах в свет.

А вот о пенсии Филипп Киркоров даже не думает. «Меня могут только унести со сцены или на коляске вывезти», – сказал певец.

В апреле Филипп Киркоров собирается отметить 55-летие. В честь юбилея знаменитость устроит грандиозный концерт Кремлевском дворце.