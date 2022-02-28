Гороскоп на 28 февраля для всех знаков Зодиака

Овен

У многих представителей этого знака возрастут не только общительность, чувство патриотизма и тяга к гармонии, но и амбициозность и тщеславие. От добра добра не ищут. Принимайте то, что идет к вам, и не пытайтесь что-то резко менять.

Телец

В этот день, несмотря на финансовые затруднения и эмоциональные конфликты летнего периода, многим представителям этого знака удастся упрочить свое положение, изменить свои планы и ход действий, создавая фундамент, некую стартовую площадку для будущих крупных успехов. Вам потребуется создать трамплин для последующего прыжка. Пригодятся интуиция и личная инициатива.

Близнецы

Многим Бдизнецам сегодня придется все начинать с чистого листа. Это рулетка: либо пан, либо пропал. И никаких гарантий. Вам противопоказано «баклуши бить» да на звезды смотреть, пора засучить рукава и приниматься за дело.

Рак

Оптимизм будет для Рака путеводной звездой. А в его преданном сердце может поселиться любовь, которая согреет его душу и вселит надежду на счастье. Не скупитесь на чувства и средства, даже если это кажется вам пустой тратой. И не волнуйтесь за свое будущее, что бы вам ни говорили злые языки.

Лев

Многим Близнецам предстоят дальние странствия, возможно, даже по долгу службы. Вам удастся сорвать большой куш, если вы сумеете бесстрашно рискнуть и пойдете ва-банк.

Дева

Сегодня Девы могут быть всем довольны. Не исключено, что их финансовое благополучие значительно улучшится. Если вы раскроете себя навстречу жизни, то вам за это воздастся сторицей. Отпуск вам лучше провести недалеко от дома.

Весы

Отступление - не всегда означает поражение. Это стратегический ход, который поможет оценить ваши возможности, определить потребности и накопить силы. Именно таким будет этот день. Главная задача в этот период - укрепление «тыла».

Скорпион

Вероятно начало крупного дела в новой для вас сфере, с которым будет связана и определенная доля риска. Шлифуйте свое мастерство, именно это будет приносить моральное удовлетворение.

Стрелец

Расположение начальства будет способствовать продвижению по служебной лестнице. Но самое важное, что все похвалы и поощрения будут заслуженными. Можете рассчитывать на поддержку окружения и высокопоставленных людей.

Козерог

Этот день символизирует внезапную встречу, дружбу, а возможно, что и брак с человеком намного старше вас. Прежде чем согласиться на такой неравный брак, хорошенько подумайте, устроит ли он вас.

Водолей

Сегодня вы будете намагничены особым зарядом, и уже в самом вашем появлении будет какая-то интрига. Только не переусердствуйте. Главное, чтобы у вас было всегда хорошее настроение.

Рыбы