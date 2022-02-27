КАРТЫ ПРАВДУ ГОВОРЯТ? ⟩ Эстонский экстрасенс Мэрилин Керро не увидела войну на картах таро и себя не оправдывает

«Я получила много писем с вопросами, которые касаются украинско-российских отношений. В моем последнем видео на Youtube я рассказала, что карты говорят об этой ситуации. Мои карты показали кризис, но больше его экономическую сторону, агрессию со стороны Путина, но в форме конфликта», — пишет Мэрилин Керро в Facebook.

Она не отрицала, что не видела войны на картах. «Я не собираюсь оправдываться, я не видела войны, видела конфликт в другом ключе - из-за территории и денег», — говорит Керро.

«Мы все люди и можем заблуждаться. Я верю, что никто из нас не бог, и никто из нас не делает свою работу каждый день со 100-процентной гарантией точности. К счастью, я не бог, если бы я хотела быть таковым, мне пришлось бы еще много расти и развиваться», — подытожила Мэрилин.

Мэрилин Керро ФОТО: Kanal 2

«Желаю вcем нам больше взаимопонимания и любви. Жизнь — это вечный урок, и самое главное — учиться на своем прошлом и на своих ошибках. И их надо признавать, а не прятать голову в землю. Так что, да, дорогие люди, войны я не видела», — повторила ясновидящая.

«Интересно, что люди спокойно относятся, если твои предсказания сбываются, не замечают этого, но если ты ошиблась, то тебе достается по полной», - уверяет Мэрилин.