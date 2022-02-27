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ФОТО ⟩ Сломанные скамейки и качели: шторм доставил немало хлопот пярнускому пляжу

Вот такие куски льда лежат на пляже в Пярну ФОТО: Madis Veltman

В пятницу над Эстонией пронесся шторм. Такие суровые погодные условия успели уничтожить инвентарь Пярнуского пляжа, пишет Elu24.

Синоптик Кайро Кийтсак показывает на своей странице в Facebook, что наделал сильный ветер. В частности, лед успел серьезно повредить скамейки и качели на пляже Пярну, которые летом радуют тысячи отдыхающих. По словам Кийтсак, скорость ветра в пятницу превышала 34 метра в секунду.

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