Гороскоп на 27 февраля для всех знаков Зодиака

Овен

Домашние посиделки в этот день вас никак не вдохновляют. Только не это! Захочется простора, воздуха, новых впечатлений! Все! Хватит прятаться по закоулкам. Пора в свет, в люди! Смело напоминайте всем о своем существовании. Главное - попусту не волноваться.

Телец

Существует вероятность появления аллергических реакций и проблем с пищеварением. Избегайте острой пищи, откажитесь от жирного и сладкого. Эти простые советы уберегут вас от неприятных ощущений.

Близнецы

День символизирует общение, встречи, новые знакомства. Вероятно, в жизни Близнецов появится кто-то очень важный и дорогой. Он может круто изменить привычный уклад жизни догматичных Близнецов. Можно не сомневаться в том, с кем вы сегодня познакомились. Вам нужно лишь найти в себе силы изменить привычный образ жизни и, может быть, отказаться от вредных привычек.

Рак

Вероятно, тенденции прошлого дня могут осложниться обидами, неосторожными высказываниями. Раки будут расположены вспоминать, сожалеть о прошлом, об утраченных возможностях. Не зацикливайтесь на старых обидах. Прошлого не изменишь, а вы только будете изводить себя. Это тут же отразится на самочувствии.

Лев

В доме Львов сегодня может царить атмосфера гармонии и теплоты. Однако внешняя среда может быть агрессивной. Всеми силами поддерживайте ее, забудьте мелкие обиды. Избегайте стрессов, не реагируйте на раздражители со стороны посторонних людей.

Дева

Энергичным Девам пора отправиться в дальние края. Это путешествие позволит вам по-новому взглянуть на многие вещи. В дороге вы наверняка обретете интересные знакомства и даже, возможно, сердечную привязанность. Отношения продолжатся по возвращении домой. Откладывайте текущие дела, быстро собирайтесь — и в путь.

Весы

День символизирует сомнение, тяжелый выбор. Многим будет тяжело принять сторону кого-то из двух одинаково важных и дорогих людей, выбрать что-то из абсолютно равнозначного. Если сомневаетесь в чем-либо, возьмите тайм-аут. Стремитесь к стабильности и надежности, пусть это станет основным критерием выбора. Полезно заняться самообразованием.

Скорпион

Сегодня вероятны знаменательные события в личной жизни Скорпионов. Многим из них захочется забыть о делах, сделать что-то из ряда вон выходящее. Сделайте так, чтобы сегодня вечером скуке и однообразию не было места в ваших отношениях. Не бойтесь удивлять возлюбленную оригинальными поступками.

Стрелец

Жизненный потенциал Стрельцов находится на невысоком уровне, что не позволит проявлять свои таланты и способности достаточно активно и динамично. Звезды указывают на необходимость полноценного отдыха.

Козерог

События этого дня потребуют от Козерогов одинакового отношения к окружающим, как мать равно относится к своим детям, не выделяя любимчиков. Все мысли могут воплотиться в реальность. Опасайтесь обмана и искушений. Нужно относиться ко всему с терпением. Необходим контроль над своими чувствами и эмоциями.

Водолей

Хаотичный, полный дисгармонии день, символизирующий жизнь. Водолеи могут быть полностью поглощенными своим собственным «я» и заняты только самими собой. Вы должны понимать, что позиция эгоцентризма губительна, что ваши интересы тесно связаны с интересами окружающих. Унижая их, вы унижаете себя.

Рыбы