КОНКУРС ⟩ Смотрите галерею аппетитных блинов и берите рецепты на заметку!

Конкурс подошел к концу - предлагаем ознакомиться с работами участников! Вы только посмотрите, как креативно можно подавать блины. Настоящее блинное произведение искусства. Смотрите галерею!

Хотите похвастаться своими кулинарными навыками и получить титул лучшего блинного мастера? Тогда вам нужно лишь приготовить несколько порций блинов (или блинчиков) по любимому рецепту, сделать красивую фотографию и прислать нам. Будьте креативны и используйте различные продукты для украшения своих произведений кулинарного искусства! Чем необычнее, ярче и аппетитнее будет композиция, тем больше шансов у вас на победу.

Приз: блинный ужин на двоих в семейном ресторане Repa Ülemiste!

В ресторане REPA Ülemiste просто изумительно вкусные блины. Фото: Ресторан REPA

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 7 марта заполнить нижеуказанную форму и добавить фотографию. В тексте сообщения напишите небольшой рассказ о том, как вы обычно празднуете Масленицу и короткий рецепт блюда.

Ждем ваших снимков до 7 марта включительно. Результаты конкурса мы объявим 9 марта.

Обязательно укажите свои данные: имя и номер телефона!



ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с условиями: