КОНКУРС ⟩ Пришлите фото своих блинчиков и выиграйте приз!

Хотите похвастаться своими кулинарными навыками и получить титул лучшего блинного мастера? Тогда вам нужно лишь приготовить несколько порций блинов (или блинчиков) по любимому рецепту, сделать красивую фотографию и прислать нам. Будьте креативны и используйте различные продукты для украшения своих произведений кулинарного искусства! Чем необычнее, ярче и аппетитнее будет композиция, тем больше шансов у вас на победу.