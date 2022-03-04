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КОНКУРС ⟩ Пришлите фото своих блинчиков и выиграйте приз!

Аппетитные блинчики! ФОТО: Ресторан REPA

Масленичная неделя подходит к концу — а это значит, что хозяйки уже наловчились печь блины и могут похвастаться своими фирменными кулинарными шедеврами. Limon.ee объявляет фотоконкурс самых ажурных и аппетитных блинчиков. Победителя по традиции ждет классный подарок!

Хотите похвастаться своими кулинарными навыками и получить титул лучшего блинного мастера? Тогда вам нужно лишь приготовить несколько порций блинов (или блинчиков) по любимому рецепту, сделать красивую фотографию и прислать нам. Будьте креативны и используйте различные продукты для украшения своих произведений кулинарного искусства! Чем необычнее, ярче и аппетитнее будет композиция, тем больше шансов у вас на победу.

Приз: блинный ужин на двоих в семейном ресторане Repa Ülemiste!

В ресторане REPA Ülemiste просто изумительно вкусные блины. ФОТО: Ресторан REPA

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 7 марта заполнить нижеуказанную форму и добавить фотографию. В тексте сообщения напишите небольшой рассказ о том, как вы обычно празднуете Масленицу и короткий рецепт блюда. 

Ждем ваших снимков до 7 марта включительно. Результаты конкурса мы объявим уже 8 марта.

Обязательно укажите свои данные: имя и номер телефона! 

ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с условиями:

  • в случае, если участник отправит несколько снимков, редакция оставляет за собой право самостоятельно выбрать одно фото;
  • снимок не будет принят для участия в конкурсе, если будут отсутствовать имя участника и контактный номер телефона. Без них мы не сможем вручить вам приз в случае победы;
  • фото также не будет допущено до участия в конкурсе, если снимок будет некачественным, смазанным или формат файла не позволит его публикацию на портале;
  • отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь на его публикацию на портале и на страницах Limon.ee в социальных сетях;
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