КОНКУРС ⟩ Пришлите фото своих блинчиков и выиграйте приз!

Масленичная неделя подходит к концу — а это значит, что хозяйки уже наловчились печь блины и могут похвастаться своими фирменными кулинарными шедеврами. Limon.ee объявляет фотоконкурс самых ажурных и аппетитных блинчиков. Победителя по традиции ждет классный подарок!
Хотите похвастаться своими кулинарными навыками и получить титул лучшего блинного мастера? Тогда вам нужно лишь приготовить несколько порций блинов (или блинчиков) по любимому рецепту, сделать красивую фотографию и прислать нам. Будьте креативны и используйте различные продукты для украшения своих произведений кулинарного искусства! Чем необычнее, ярче и аппетитнее будет композиция, тем больше шансов у вас на победу.
Приз: блинный ужин на двоих в семейном ресторане Repa Ülemiste!
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 7 марта заполнить нижеуказанную форму и добавить фотографию. В тексте сообщения напишите небольшой рассказ о том, как вы обычно празднуете Масленицу и короткий рецепт блюда.
Ждем ваших снимков до 7 марта включительно. Результаты конкурса мы объявим уже 8 марта.
Обязательно укажите свои данные: имя и номер телефона!
ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с условиями:
в случае, если участник отправит несколько снимков, редакция оставляет за собой право самостоятельно выбрать одно фото;
снимок не будет принят для участия в конкурсе, если будут отсутствовать имя участника и контактный номер телефона. Без них мы не сможем вручить вам приз в случае победы;
фото также не будет допущено до участия в конкурсе, если снимок будет некачественным, смазанным или формат файла не позволит его публикацию на портале;
отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь на его публикацию на портале и на страницах Limon.ee в социальных сетях;