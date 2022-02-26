«Я всех мужиков свела с ума»: Любовь Успенская раскрыла секрет обольщения мужчин

Любовь Успенская снова удивила публику! Недавно 67-летняя певица выпустила провокационный клип. Королева шансона предстала в образе женщины-вамп. Рваные колготки, откровенное нижние белье и поверх шуба. В ролике присутствовали постельные сцены с полуобнаженной артисткой.

«Я очень смелая, просто я никогда не пыталась это делать, потому что не было повода, не было той песни, от которой можно было раздеться», — говорил Любовь Успенская.

В шоу-бизнесе к оголившейся Успенской отнеслись неоднозначно. Одни артистку поддержали.

«Люба вообще вне конкуренции! Люба может показывать себя до 180 лет и всегда быть прекрасной», — считает певица Слава.

«Она такая женщина — немножко хулиганка. Хочет она показать себя голой — имеет право, она прекрасно сложена», — говорит вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон.

Но многие и осудили Успенскую: во всем нужна мера. И обнажаться на седьмом десятке лет нужно дома, а не перед публикой! Сама Успенская считает: она имеет право демонстрировать фигуру. Ее тело в идеальном состоянии! Артистка вложила в свою красоту миллионы: сделала грудь, ягодицы и теперь полностью довольна собой. Сегодня, при росте 168 см певица весит всего 65 килограммов. Любовь Залмановна не стесняется появляться на публике без нижнего белья, чтобы быть еще красивее и сексуальнее, певица занимается йогой и даже записалась на курсы фламенко.

«Это национальный, испанский танец, и там, конечно, страсть», — говорит Любовь Успенская.

Впрочем, многие уверены: у Любови Успенской нет другого выхода! Она сама зарабатывает себе на жизнь и при этом содержит 32-хлетнюю дочь Татьяну. Вот артистке и приходится идти на жертвы, чтобы составлять конкуренцию молодым звездам.

«Не только Любовь Успенская — очень многие звезды оголяются только для того, чтобы быть в тренде. Сейчас у людей складывается впечатление, если я молодая, вся сделанная и сексуальная — значит, я успешная, значит, меня будут любить, значит, меня хотят, а значит у меня будут деньги и возможности», — считает сексолог Ольга Савская.

Сама же Успенская признается: она живет в свое удовольствие и давно ни с кем не конкурирует на сцене. Однако недавно королева шансона чуть не поругалась с Ольгой Бузовой.

«Она просто сказала, что я та певица, после которой уже все расходятся. Басков был со мной, я говорю: „Коль, это вообще-то после нас уже люди уходят“. Я такой самоуверенной вообще женщины еще не встречала», — рассказала Любовь Успенская.

Однако Успенская по-женски сочувствует Бузовой, что у той не складывается личная жизнь. Певица и сама прошла сквозь череду неудачных отношений. Сегодня королева шансона наслаждается свободой. У нее множество поклонников. А потому готова дать молодой исполнительнице ценный совет:

«Даже если вы очень любите — никогда это не показываете, скрывайте, положите свое сердце в холодильник и до конца будьте загадкой. Дайте ему надежды, но не до конца убеждайте его в том, что вы его любите. Дайте ему сомнение. Это очень работает. Я всех мужиков свела с ума».