ВИДЕО ⟩ В Таллинне открылась выставка азербайджанского художника
Сегодня в Таллинне по адеру Гюмнаазиуми, 3 открылась выставка художника Ровшана Нур.
Сегодня в Таллинне по адеру Гюмнаазиуми, 3 открылась выставка художника Ровшана Нур.
В это не спокойное в мире время Ровшан написал картины, посвященные миру на земле. Работы передают боль войны, ужас трагедии Ходжалы. На открытии выставки присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Эстонии Анар Абель оглу Магеррамов.
Посмотреть на работы Ровшана Нур можно ежедневно (кроме четверга) до 10 марта.