ВИДЕО ⟩ В Таллинне открылась выставка азербайджанского художника

В это не спокойное в мире время Ровшан написал картины, посвященные миру на земле. Работы передают боль войны, ужас трагедии Ходжалы. На открытии выставки присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Эстонии Анар Абель оглу Магеррамов.