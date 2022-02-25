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ВИДЕО ⟩ В Таллинне открылась выставка азербайджанского художника

ФОТО: скриншот видео

Сегодня в Таллинне по адеру Гюмнаазиуми, 3 открылась выставка художника Ровшана Нур.

В это не спокойное в мире время Ровшан написал картины, посвященные миру на земле. Работы передают боль войны, ужас трагедии Ходжалы. На открытии выставки присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Эстонии Анар Абель оглу Магеррамов.

Посмотреть на работы Ровшана Нур можно ежедневно (кроме четверга) до 10 марта.

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