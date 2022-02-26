Гороскоп на 26 февраля для всех знаков Зодиака

Дева

Вы энергичны, деятельны и способны добиться своего в любых обстоятельствах. Что бы ни происходило, вы не отказываетесь от задуманного, и такая настойчивость приносит плоды. Будет возможность реализовать какие-то идеи, в которые не верил никто, кроме вас. Часто вас ведет к цели интуиция и благодаря ей вы используете возможности, мимо которых другие прошли бы, даже не заметив. Не исключены разногласия с близкими, могут вспоминаться старые обиды. Сейчас нужно не ругаться, а спокойно обсудить происходящее. Если вы поведете себя правильно, к вечеру гармония в отношениях восстановится.

Весы

Важный и интересный день. Будет возможность сделать много хорошего для окружающих, что-то изменить к лучшему в собственной жизни. Вы с оптимизмом смотрите в будущее, творчески подходите к любым делам, находите неожиданные ответы на важные вопросы. Не хочется сидеть сложа руки, вы с энтузиазмом беретесь за любую работу и легко находите помощников, с которыми вскоре подружитесь. Гармонично складываются личные отношения, вы отлично ладите с членами семьи и другими близкими людьми. Вечер – отличное время для того, чтобы принять гостей или устроить домашний праздник.

Скорпион

День будет непростым, но вы сможете сделать все, что задумали, если не станете нервничать и волноваться. Хорошо иметь заранее составленный план действий: придерживаясь его даже в мелочах, вы добьетесь нужных результатов, не станете отвлекаться на мелочи, сможете избежать искушений и соблазнов. Радуют встречи с близкими людьми. Друзья и родственники дадут отличные советы, любимый человек найдет способ поднять вам настроение. Вторая половина дня подходит для того, чтобы делать покупки. Вы выбираете вещи, которые долго будут радовать.

Стрелец

Добиться поставленных целей будет нелегко. Но отказываться от задуманного не стоит: шанс достичь успеха у вас наверняка есть. Сегодня вам очень пригодится умение ладить с людьми, в любых обстоятельствах учитывать чужие интересы, планы и намерения. Чуткость и деликатность помогают сохранять хорошие отношения даже с теми, кто очень раним и обычно остро реагирует на любые замечания. Вероятны успехи в делах, требующих творческого подхода. Вам нравится не идти проторенным путем, а придумывать новое. Эксперименты оказываются удачными.

Козерог

Утро будет удачным. Всего за несколько часов вы сможете многого добиться, если не станете тратить время зря. Имейте в виду, что со временем влияние позитивных тенденций снижается, поэтому чаще возникают задержки в делах, требуется приложить больше усилий, чтобы получить нужный результат. Любые встречи желательно провести до обеда. Во второй половине дня не стоит делать крупные покупки – едва ли они окажутся удачными. Зато вечером можно будет отлично отдохнуть, провести время с людьми, которые вам дороги.

Водолей

Сохраняйте самообладание, что бы ни происходило. Сегодня это действительно важно. Пока вы спокойны и хладнокровны, можно преодолеть любые преграды. Но как только даете волю эмоциям, появляется волнение, двигаться вперед становится гораздо труднее. Чаще обычного требуется поддержка близких. К счастью, в ней вам не откажут. Стоит быть осторожнее с деньгами: сегодня вы склонны слишком много тратить на вещи, без которых легко обойтись. Подумайте дважды, прежде чем сделать крупную покупку, если не планировали ее заранее.

Рыбы