Бритни Спирс заявила о желании покинуть США

Соответствующее заявление она сделала на странице своего Instagram.

По словам исполнительницы, жизнь слишком коротка для того, чтобы все время оставаться на одном месте. «Делайте глупости, потрясите своими прелестями. Потейте так, будто завтрашнего дня не существует», – написала Бритни.

Певица рассказала, что возможно в скором времени покинет Америку из-за здоровья.

«Очень скоро, может быть, мне придется уехать из Америки. Это для моего психического здоровья, я не вру», – пояснила она.

Напомним, что прошлым летом Спирс освободилась от опеки своего отца, которая продолжалась на протяжении 13 лет. Позже она рассказала, что отец брал под контроль все сферы ее жизни – финансы, личную жизнь и передвижения.