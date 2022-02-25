Замужнюю Лизу Арзамасову застукали с чужим мужчиной

Как ранее признавалась 26-летняя звезда сериала «Папины дочки», назвать сына Львом они с супругом решили неспроста. Несмотря на нежный возраст, наследник Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой сразу же стал демонстрировать родителям весьма непростой характер. Со стороны казалось, что прекрасная блондинка с головой ушла в счастливое материнство и совсем нескоро вспомнит о любимой работе. Однако на сцену театра Арзамасова поднялась спустя каких-то пару месяцев после появления на свет ненаглядного чада.

Несмотря на наличие маленького ребенка Лиза продолжает много времени уделять своему профессиональному росту. Похоже, муза хореографа все же сумела найти тот самый баланс, который позволил ей вполне гармонично совместить материнство с работой. Так, сегодня в микроблоге артистки появилось фото, на котором она буквально вцепилась мертвой хваткой в чужого мужчину. Как выяснилось, брутальным незнакомцем оказался вовсе не новый ухажер Арзамасовой, а всего лишь ее партнер по спектаклю «Зимние заметки о летних впечатлениях», наш соотечественник, известный актер Илья Исаев.

«Сегодня в театре Наций играем спектакль «Зимние заметки о летних впечатлениях» по путевым заметкам Достоевского. Тексты Федора Михайловича ежедневно актуальны со дня написания», - призналась счастливая актриса.