Организаторы «Евровидения»: РФ не сможет участвовать в конкурсе в 2022 году
Громкое заявление относительно участия России в европейском вокальном конкурсе поступило вечером 25 февраля. РФ не сможет участвовать в Евровидении в 2022 году.
Громкое заявление относительно участия России в европейском вокальном конкурсе поступило вечером 25 февраля. РФ не сможет участвовать в Евровидении в 2022 году.
Информация появилась на официальном сайте Европейского вещательного союза (EBU)
Как говорится в тексте релиза, ни одна российская группа не будет участвовать в этом году в творческом состязании. Решение было принято по рекомендации руководящего органа «Евровидения», Референс-группы, на основе правил мероприятия и ценностей EBU.
Отмечается, что решение не пускать Россию на конкурс связано с обеспокоенностью из-за ситуации в Донбассе.
«Включение российской работы в Конкурс этого года нанесет ущерб репутации конкурса. Прежде чем принять это решение, EBU провел широкие консультации со своими членами. EBU является аполитичной организацией вещателей, приверженной отстаиванию ценностей государственной службы», — говорится в официальном сообщении.