ВИДЕО ⟩ ТОП- мест в Таллинне, где на Масленицу можно поесть блинов, и самые лучшие рецепты

Кафе Grenka

Блинчики в меню кафе присутствуют всегда, но в масленичную неделю появятся новинки. О них нам рассказала хозяйка и шеф-повар кафе Наталья Лысенко. Самой большой популярностью пользуются блинчики с солеными начинками: с картошкой и лесными грибами, с красной икрой, с мясом, с ветчиной и сыром. Для сладкоежек будут подавать блинчики с творогом и вишневым вареньем, с яблоком и корицей, с кленовым сиропом и орехами пекан. Блинчики в Grenka жарятся непосредственно перед подачей, на чугунной сковородке. Маленький секрет от повара: в тесто нужно добавлять немного оливкового масла.

Сладкие блинчики ФОТО: Алина Привалова

Соленые блинчики ФОТО: Алина Привалова

Семейный ресторан Repa

Шеф-повар ресторана Игорь Угнивенко рассказал, как добиться идеального вкуса блинов. Тесто готовят на молоке и воде, в пропорции 1:1. Все ингридиенты замешиваются с молоком, и тонкой струйкой вливается кипяток. На кончике ножа добавьте негашеную соду. Заварное тесто должно постоять в холодильнике 1,5-2 часа. Игорь приготовил самый популярный у детей блинчик - с бананом и карамелью.

Рецепт прост: банан обжариваем на сливочном масле, добавляем немного сахара, карамелизуем. Добавляем карамельный соус. Делаем кранч: смешиваем сливочное масло, сахар и муку, запекаем в духовке и после остывания измельчаем в крошку. В блинчик кладем начинку, заворачиваем, посыпаем кранчем и сервируем с мороженым. Меня поразил размер блинов и разнообразие интересных начинок на любой вкус.

Шеф-повар ресторана Repa и ФОТО: Алина Привалова

Ресторан Moon

Совладелец и шеф-повар ресторана Moon Роман Защеринский приготовил для читателей портала Limon.ee фирменные гречневые блинчики с икрой сига и сметаной. Процесс приготовления таких блинчиков не быстрый, но вкус стоит того, чтобы немного подождать. Смотрите видео, где Роман раскрывает некоторые секреты.

Гречневые блинчики ФОТО: Алина Привалова

Блинный паб Kompressor

Легендарный блинный паб, расположенный в Старом городе уже 20 лет угощает своих гостей блинами. Их меню насчитывает 29 разновидностей начинок. Из необычных: с тунцом, креветками, с копченой форелью и копченым сыром, с халвой, вишней и творогом или, например, с инжиром и сыром бри.

Блинный ресторан Pann ja Kook

В этом ресторане подают и соленые, и сладкие блинчики. С лисичками, курицей и соленым сыром, с креветками и огурцами, со свининой в BBQ соусе, для веганов есть блинчик с чечевицей, огурцами и паприкой. Сладкие блины со сгущенкой, творогом, нутеллой и печеными яблоками.

Блинные дома Pannkoogimaja

Название говорит само за себя - в кафе широкий ассортимент различных солёных и сладких блинов, тонких и толстых. Хитами этих блинных являются BBQ-блин с жареным луком и сыром, а так же блин с курицей-гриль, вялеными томатами и сыром. Из сладких блинов фаворитами являются - блин с нутеллой, бананом и мороженым и оладушки с кленовым сиропом и мороженым.

С читателями Limon.ee повара поделились необычным рецептом курчавого блина.

Вам понадобится два обычных блина, завернутых в рулет. Разрежьте на кусочки толщиной по 1 см. Положите ломтики одного блина на тарелку и добавьте сметану и малиновое варенье, затем положите ломтики второго блина и посыпьте сахарной пудрой, сверху полейте тёмным шоколадом и покрошите печенье.

Блины ФОТО: Промо