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И ЧТО ТЕПЕРЬ? ⟩ В ста миллионах смартфонах Samsung нашли фатальную ошибку

Смартфон Samsung. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Израильские исследователи заявили, что Samsung выпустила миллионы смартфонов с ошибкой, пишет lenta.ru.

Израильские исследователи нашли в десятках миллионах смартфонов Samsung ошибку, позволяющую взломать устройство. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты ссылаются на отчет Тель-Авивского университета в Израиле, согласно которому Samsung выпустила на рынок телефоны, имеющие фатальные уязвимости в прошивке. Описанная неполадка была связана с проблемой в системе безопасности и позволяла злоумышленникам воровать пароли и прочие личные данные пользователей.

По оценке экспертов, уязвимость затронула аппараты серий Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy S20 и Galaxy S21. Самые ранние устройства с ошибкой были выпущены в 2017 году, самые поздние — в 2021 году. Специалисты заявили, что ошибка затрагивала порядка ста миллионов девайсов. Проблема была связана с неправильным хранением криптографических ключей, что эффективно позволяло хакерам извлекать зашифрованную с их помощью информацию.

Эксперты рассказали, что уведомили Samsung о проблеме сразу же после ее обнаружения. По их словам, пользователям вышеупомянутых смартфонов нечего опасаться, так как инженеры корейской компании уже выпустили исправляющие уязвимость патчи. Первый апдейт вышел в августе 2021 года, заключительный появился в октябре того же года.

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