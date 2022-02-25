СМОТРИМ ВСЕ! ⟩ Подруга Тимати выложила снимки очень откровенной фотосессии

Так, девушка на днях показала фотосессию с одной из рекламных съемок. На фото Валентина в компании еще одной модели-блондинки позируют в весьма откровенном виде. У брюнетки, которую российские поклонники называют «копией Ирины Шейк», белоснежное боди с открытым животом и шнуровкой на груди. Смелый образ дополнен черными ботфортами.