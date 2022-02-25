СМОТРИМ ВСЕ! ⟩ Подруга Тимати выложила снимки очень откровенной фотосессии
Валентина Иванова не дает забыть о том, что у нее отличная фигура, пишет Topnews.
Валентина Иванова не дает забыть о том, что у нее отличная фигура, пишет Topnews.
Так, девушка на днях показала фотосессию с одной из рекламных съемок. На фото Валентина в компании еще одной модели-блондинки позируют в весьма откровенном виде. У брюнетки, которую российские поклонники называют «копией Ирины Шейк», белоснежное боди с открытым животом и шнуровкой на груди. Смелый образ дополнен черными ботфортами.
Подписчики внимательно следят за новыми снимками модели, пытаясь понять, на какой стадии находятся их отношения с Тимати. Ведь пара не подтверждает официально слухи о своем романе хотя и не опровергает их.
Фото смотрите ЗДЕСЬ!