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СМОТРИМ ВСЕ! ⟩ Подруга Тимати выложила снимки очень откровенной фотосессии

Тимати ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Валентина Иванова не дает забыть о том, что у нее отличная фигура, пишет Topnews.

Новая возлюбленная Тимати Валентина Иванова является вполне востребованной моделью и регулярно снимается для разных проектов.

Так, девушка на днях показала фотосессию с одной из рекламных съемок. На фото Валентина в компании еще одной модели-блондинки позируют в весьма откровенном виде. У брюнетки, которую российские поклонники называют «копией Ирины Шейк», белоснежное боди с открытым животом и шнуровкой на груди. Смелый образ дополнен черными ботфортами.

Подписчики внимательно следят за новыми снимками модели, пытаясь понять, на какой стадии находятся их отношения с Тимати. Ведь пара не подтверждает официально слухи о своем романе хотя и не опровергает их.

Фото смотрите ЗДЕСЬ!

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