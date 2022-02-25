Гороскоп на 25 февраля для всех знаков Зодиака

Овен

Энергетически мощный день. Многим Овнам будет дана огромная энергия для повышения авторитета и укрепления власти в жизни общества. Полезно перед началом большого дела посетить храм. Хорошо побыть на природе. Рекомендуются переписка, контакты, новые связи.

Телец

Возможно, в вашей судьбе примут участие люди, старшие по возрасту или по должности, и это самым благоприятным образом отразится на вашей деятельности. Коммерческие поездки в этот день нежелательны.

Близнецы

День мудрости, обучения, душевной щедрости. Любые знания легко усваиваются. Благоприятны приобретения, сделки, подписание деловых бумаг, гостеприимство, но опасно совершать авантюрные поступки, навязывать другим свои идеи. Не торопитесь, обдумывайте все свои действия.

Рак

Ведущей темой дня станут отношения со своей «второй половиной» и деловыми партнерами. Личные интересы Раков могут быть оттеснены на задний план. Многим может показаться, что окружающие испытывают их терпение на прочность. Что ж, придется подчиниться и поработать, зато польза какая будет!

Лев

Сегодня у многих Львов появится отличная возможность пережить романтическое приключение. Если начальство или родители предложат вам съездить куда-нибудь по делу, соглашайтесь без раздумий!

Дева

День символизирует выбор цели и приоритетов. Погоня за деньгами — не основная цель жизни Дев. Продвигаясь по жизни, позаботьтесь о чувствах и интересах близких людей. Проявите к ним сочувствие и щедрость, свойственную вам.

Весы

День символизирует ложь и обман. Весы подвержены влиянию сплетен, способны делить всех людей на хороших и плохих. В их палитре всего две краски — белая и черная. Старайтесь не прибегать даже к невинной лжи, так как ваша ложь всегда заметна. Если отбросите все наносное, то можете прослыть образцом светского обхождения, гостеприимства, радушия.

Скорпион

День символизирует эгоизм, своеволие. Вероятно, сегодня многим Скорпионам будет безразлично то, что думают и чувствуют другие. Они склонны рассматривать окружающий мир как приложение к самому себе. Будьте естественны и искренни во всех своих проявлениях, это несколько скрасит ваш эгоизм и агрессивность. Но при этом не оставляйте решимости добиться поставленной высокой цели.

Стрелец

Сегодня сказанное слово может иметь силу приказа. Вероятны кризисные ситуации, решение которых принесет удовлетворение честолюбивым Стрельцам. Надо тщательно обдумывать свою речь. Опасно в этот день врать и ругаться. Необходимо все делать быстро, нельзя лениться, много спать и предаваться унынию.

Козерог

День символизирует перемены, новый этап в жизни. Вероятно, изменится и характер самих Козерогов — они станут более серьезными, ответственными и смогут по достоинству оценить себя и свое окружение. Постарайтесь дать адекватную оценку себе, окружающим и всему происходящему.

Водолей

Водолеи могут занять пьедестал почета, и все окружающие будут восхищаться их талантами и способностями. Среди толпы поклонников они могут встретить «свою половину». Не пренебрегайте вниманием окружающих и не воспринимайте подарки судьбы как что-то само собой разумеющееся. Будьте благодарны судьбе за все.

Рыбы