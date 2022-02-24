ФОТО ⟩ «Я люблю тебя, моя дорогая Эстония, и надеюсь, что ты вечна!» Смотрите, как местные звезды поздравляют Эстонию

Рано утром премьер-министр Кая Каллас опубликовала прекрасный пост в своих официальных аккаунтах по случаю годовщины Эстонской Республики. «С днем ​​рождения, дорогая свободная Эстония!» — написала Каллас и поделилась красивыми кадрами утра в Губернаторском саду.

Блоггер Анита Сибул делится сделанной сегодня фотографией, к которой добавлено важное сообщение: «Как общество, мы должны найти способы сотрудничества. Иначе наша история долго не продлится».

Стриптизёр Джастин Лео, сбежавший обратно в Австралию после крупного пиар-скандала, также поздравляет Эстонию. «Поздравляю, дорогая Эстония», — пишет он в Instagram, добавляя, что, хотя его сейчас здесь нет, Эстония всегда найдет место в его сердце.

Законодательница моды, певица и актриса Дезире Мумм также желает счастья своей родине. «С днем ​​рождения, дорогая Эстония! Сегодня настроение радостное и очень грустное одновременно. Я хотела бы отметить, что вот уже 104 года у нас есть своя собственная страна, и это величайшая ценность — быть свободными. С другой стороны, то, что происходит так близко от нас в Украине, нельзя не заметить. Ситуация более чем удручающая», — пишет Дезире.

«Мое поколение не видело войны, нам повезло, но это не должно восприниматься как должное. Может быть, мы люди, а может быть, кто-то из наших политиков забыл, как тяжело нам было обретать независимость, сколько крови, пота и слез пролили наши предки за свою страну и свободу? Может быть, хорошая жизнь притупила наши аналитические способности, и именно поэтому многие из нас уже не могут распознать настоящего врага, увидеть призрак там, где его нет, и понятия не имеют, где на самом деле прячется зло, а может быть, это не поздно еще? Я люблю тебя, моя дорогая Эстония, и надеюсь, что ты вечна!».

Певица Дагмар Оя поздравляет Эстонию красивой фотографией!: «Поздравляю, дорогая Эстония! 💙🖤🤍 ».

Музыкант Пауль Нейтсов поздравляет Эстонию вместе с любимой женщиной!

Эрик Оргу, консультант по питанию, тоже желает Эстонии прекрасного дня рождения, стоя по колено в снегу.

Лийз Ласс, светская львица, также опубликовала свои прекрасные пожелания по пути из Сингапура в Эстонию.