ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Эстонская красотка дразнит подписчиков сексуальными снимками

Красавица и предприниматель Катри Катс или Катри Пальм большую часть года живет на чудном тропическом острове Бали и часто делится с подписчиками экзотическими и сексуальными снимками.

Катри Палм и Юхани Сярглеп вместе уже более десяти лет. Некоторое время назад Катри, отвечая на вопросы фанатов, призналась, что они с возлюбленным время от времени спорят.

«Кажется, вы идеальная пара. Ваша реальная жизнь отличается от той, что я вижу в Instagram? Вы когда-нибудь дрались?» - интересуются поклонники Катри.

«Мы, конечно, не идеальны, но часто мы не ссоримся. Мы не кричим друг на друга и не оскорбляем друг друга. У нас время от времени возникают споры, но это нормально для семейной жизни, и все вопросы мы обсуждаем», — ответила Катри.

Катри попросили раскрыть секрет долгосрочных отношений.

«Я не очень люблю давать советы, — пишет Катри, - но если вы чувствуете, что мужчина хочет изменить вас или если ему не нравятся в вас определенные черты характеа, и он требует, чтобы вы изменились, это не правильно. У пары должны быть общие мечты и цели, которые мужчина и женщина достигают вместе».