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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ⟩ Работа грузчиком, короткий студенческий брак, разлука с женой и дочкой: кочевая жизнь Кирилла Кяро

Актер Кирилл Кяро ФОТО: Тайро Луттер

Артист родился в Эстонии, но так как культурными корнями был связан с Россией, поступил в Щукинское училище. Впоследствии Кириллу Кяро пришлось разрываться между работой в Москве и семьей, оставшейся в Таллинне.

По востребованности типажа и мощному внутреннему темпераменту при внешней сдержанности Кирилла Кяро сравнивают с Олегом Янковским, что, разумеется, не может не льстить. Первую порцию славы Кяро получил, сыграв племянника Штехеля в «Ликвидации», а широкую известность обрел после главной роли в украинском сериале «Нюхач». Постепенно персонажи Кирилла становились все более сложными: чуть ли не каждый герой терзался муками совести из-за семейных проблем.

На экране актер отчаянно пытался наладить контакт с возлюбленными, а за что сам Кирилл Кяро просил прощения у жены? 24 февраля артисту исполняется 47, и «Стархит» рассказывает о его творчестве и личной жизни.

Из Эстонии в Россию

Кирилл Кяро рос в семье воспитательницы и капитана дальнего плавания, так что с детства грезил морем: ездил в специализированный лагерь, ходил под парусом. С выбранного курса подростка сбил отец, настоявший на изучении сыном экономики — это направление становилось все более модным. Однако Кирилл экзамен в класс менеджеров провалил.

Тогда папа предложил наследнику пойти в студию при Русском драматическом театре Таллина: чтобы улучшить речь и обрести уверенность в себе. Так Кяро оказался в мире актеров, не влюбиться в который было невозможно.

Перед Кириллом открывались варианты поехать на четырехмесячный актерский курс в Копенгаген или же пять лет учиться в России. Так как семья Кяро имела русские корни, в доме обсуждали книги Толстого и Достоевского, а эстонский считали вторым языком, выбор был очевиден. Парень отправился в Москву и поступил в Щукинское училище.

В первый раз артист поехал штурмовать Москву в старших классах, но тогда вылетел из третьего тура конкурса в театральный

«Мой двоюродный дядя — Вальдемар Кяро, заслуженный артист Эстонии. Но я с ним познакомился только в 2000-х годах, когда уже сам работал в театре. Не стань я актером, мы бы вряд ли общались. Я спросил его: «Почему ты выбрал эту профессию? Ведь у нас в роду рыбаки, хуторяне...» Он сказал: «Ну да, мы с тобой два изгоя в нашей семье. Два странных человека».

Кириллу нравилось учиться, однако денег на жизнь не хватало, так что приходилось работать в двух-трех местах одновременно. «Кем я только не был — и продавцом музыкальных дисков, и официантом, и дворником, и турагентом, и грузчиком! Дело было молодое, хотелось приглашать любимую девушку в хорошие интересные места, не отказывать себе в простых радостях жизни», — подчеркивал артист.

Окончив вуз, Кирилл попал в Театр Армена Джигарханяна, где худрук сразу понял — в труппе появился исключительного таланта артист. Однако спустя два года актер вернулся в Таллин, где устроился в Русский драмтеатр, а параллельно подрабатывал официантом.

«У нас была интересная команда молодых ребят, мы ставили спектакли. Но за подъемом обязательно следует спад — начался застой в репертуаре, рутина и муторность, и я не чувствовал никакой перспективы. Именно тогда появилось желание что-то менять, пока не поздно. Было понятно, что, если подождать года три-четыре, я уже никуда не сорвусь. В Москве впасть в уныние шансов меньше хотя бы потому, что приходится каждый день думать о том, что ты будешь есть завтра, как тебе выжить», — пояснял Кяро возвращение в Россию.

Звездные роли

Так уж вышло, что те, кто учился с Кириллом на потоке, обрели известность гораздо раньше его. Сперва в кино стали снимать Ольгу Будину и Марию Порошину, потом Антон Макарский превратился в известного артиста мюзиклов. Наш же герой вернулся в Россию только в 2005-м, устроился в экспериментальный театр «Практика» и начал появляться на экране.

Кинокарьера Кирилла стартовала с эпизодов сериалов «Кодекс чести» и «Убойная сила», ну а роль Славы в «Ликвидации» привлекла к нему внимание режиссеров. «У Урсуляка интересный подход. Благодаря этому я из артиста-эпизодника стал хорошим артистом эпизода. Проб не было. Сергей Владимирович устраивал читки, как в театре», — пояснял Кяро.

Потом были «Застава Жилина», «Маргоша», «Борис Годунов», ну а роль детектива-консультанта в «Нюхаче» сделала Кирилла Кяро популярным в России, на Украине и в Эстонии. Не менее удачной оказалась работа в сериале «Измены»: Кяро сыграл здесь мужа героини Елены Лядовой. Персонаж раскрывался постепенно — поначалу зрители жалели мягкого мужчину, которому не верна супруга, ну а к финалу выяснилось, что первым Асю предал как раз-таки Кирилл.

Поклонники шутили, что из сумасшедшего Кяро переквалифицировался в психиатры: в «Ликвидации» он играл деревенского дурачка, ну а в «Научи меня жить» превратился в специалиста по душевным болезням. Врача артист сыграл в «Рубеже», патологоанатома — в «Лучше, чем люди», психоневролога — в «Инсомнии».

О новой волне популярности Кирилла заговорили после сериала «Эпидемия», который критики назвали пророческим, ведь вышел он в 2019-м, до пандемии коронавируса. Сам Кяро скептически отмечал, что в фантастическом телефильме шел по пути, протоптанному в «Изменах». «Актера часто используют в одном амплуа. Раз он там сыграл так, значит, точно и у нас сыграет. А артисту хочется другого, и сила его в том, что он способен убедить режиссера и продюсера и открыть что-то новое, пусть в том же амплуа», — подчеркивал наш герой.

Сейчас на счету Кяро уже более 130 проектов. В производстве числятся «Грозный папа», «Далекие близкие», «Прямой эфир», «Детектор». «Надеюсь, что все интересное впереди. Что такое востребованный типаж? Наступает возраст зрелости. Если ты не спился, не сошел с ума, тебя не увело куда-то, если ты в хорошей форме, то ты самый востребованный актер, — рассуждал артист. — Я перешел на роли мужчин со сложной судьбой».

Короткий брак

Когда Кирилл учился на четвертом курсе, на Арбате ему нагадали, что известность придет, но нескоро, а еще — что актеру не следует жениться. Совета предсказателя артист ослушался, ведь буквально через несколько месяцев расписался с сокурсницей Анастасией Медведевой. Как позднее пояснял Кяро, супруги были молоды, темпераментны и эгоистичны, вот и разошлись уже через полгода. Бытовали и другие версии о причинах развода: ревность со стороны жены, нападки тещи, нежелание Насти переезжать с мужем в Эстонию.

Самое интересное, что Анастасия не только оставила себе фамилию бывшего мужа, но и дала ее детям от нового брака, с предпринимателем Александром Болгаком. «Я очень любила Кирилла и после развода еще очень сильно любила, поэтому и оставила его фамилию, хотя мы очень плохо разошлись. И мне меньше всего хочется пиариться на его имени. С того момента прошло очень много времени, и у каждого из нас своя жизнь», — поясняла Анастасия Кяро.

Разлука с семьей

Когда Кирилл вернулся в Эстонию, то сблизился с директором по рекламе Русского драмтеатра Юлией Дузь. Возлюбленная поддержала артиста, когда тот решил возобновить работу в Москве, ну а сама окончила академию фотографии и занялась производством авторских аксессуаров. «Она работает с интересными материалами — деревом, бетоном. Организовала лет пять назад с подругой дизайн-интерьер-студию в Таллине», — делился Кяро в прошлом году.

Поклонники гадают, оформили ли влюбленные отношения, ведь несколько лет назад Кирилл отмечал, что штампы для пары ничего не значат. Да и первый негативный опыт мог сказаться на мнении актера о браке. В любом случае, во всех интервью Кяро называет Юлию женой.

В 2018-м у влюбленных родилась дочка Мира, однако звездный отец не мог постоянно находиться с семьей, живущей в Эстонии, из-за съемок в России. Кризис назрел, когда в 2020-м прогремела новость о закрытии границ в связи с коронавирусом. Актер был в Кировске и едва успел вернуться к родным в Эстонию.

«Надо было до полуночи следующего дня выехать. Жена мне сказала: «Если не приедешь, мы разводимся». А я должен был сниматься, но никто не знал, состоится ли проект. И режиссер мне сказал: «Поезжай». Семья была спасена», — откровенничал Кяро.

Самоизоляция стала прекрасным временем для Кирилла, ведь четыре месяца он смог провести рядом с женой и дочкой. «Надо теперь как-то семью перевозить в Москву. Я этим живу. Дочка растет без меня, и это грустно, — рассуждал Кяро в минувшем августе. — Почти та же история, как в фильме «Зови меня Дрозд». С появлением дочки что-то изменилось. Начинаешь думать о том, что скажет она, если посмотрит фильм с моим участием, что скажут ее друзья. Это странное изменение. Раньше меня это не заботило».

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