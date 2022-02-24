С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ⟩ Работа грузчиком, короткий студенческий брак, разлука с женой и дочкой: кочевая жизнь Кирилла Кяро

«У нас была интересная команда молодых ребят, мы ставили спектакли. Но за подъемом обязательно следует спад — начался застой в репертуаре, рутина и муторность, и я не чувствовал никакой перспективы. Именно тогда появилось желание что-то менять, пока не поздно. Было понятно, что, если подождать года три-четыре, я уже никуда не сорвусь. В Москве впасть в уныние шансов меньше хотя бы потому, что приходится каждый день думать о том, что ты будешь есть завтра, как тебе выжить», — пояснял Кяро возвращение в Россию.

Звездные роли

Так уж вышло, что те, кто учился с Кириллом на потоке, обрели известность гораздо раньше его. Сперва в кино стали снимать Ольгу Будину и Марию Порошину, потом Антон Макарский превратился в известного артиста мюзиклов. Наш же герой вернулся в Россию только в 2005-м, устроился в экспериментальный театр «Практика» и начал появляться на экране.

Кинокарьера Кирилла стартовала с эпизодов сериалов «Кодекс чести» и «Убойная сила», ну а роль Славы в «Ликвидации» привлекла к нему внимание режиссеров. «У Урсуляка интересный подход. Благодаря этому я из артиста-эпизодника стал хорошим артистом эпизода. Проб не было. Сергей Владимирович устраивал читки, как в театре», — пояснял Кяро.

Потом были «Застава Жилина», «Маргоша», «Борис Годунов», ну а роль детектива-консультанта в «Нюхаче» сделала Кирилла Кяро популярным в России, на Украине и в Эстонии. Не менее удачной оказалась работа в сериале «Измены»: Кяро сыграл здесь мужа героини Елены Лядовой. Персонаж раскрывался постепенно — поначалу зрители жалели мягкого мужчину, которому не верна супруга, ну а к финалу выяснилось, что первым Асю предал как раз-таки Кирилл.

Поклонники шутили, что из сумасшедшего Кяро переквалифицировался в психиатры: в «Ликвидации» он играл деревенского дурачка, ну а в «Научи меня жить» превратился в специалиста по душевным болезням. Врача артист сыграл в «Рубеже», патологоанатома — в «Лучше, чем люди», психоневролога — в «Инсомнии».

О новой волне популярности Кирилла заговорили после сериала «Эпидемия», который критики назвали пророческим, ведь вышел он в 2019-м, до пандемии коронавируса. Сам Кяро скептически отмечал, что в фантастическом телефильме шел по пути, протоптанному в «Изменах». «Актера часто используют в одном амплуа. Раз он там сыграл так, значит, точно и у нас сыграет. А артисту хочется другого, и сила его в том, что он способен убедить режиссера и продюсера и открыть что-то новое, пусть в том же амплуа», — подчеркивал наш герой.