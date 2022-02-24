Гороскоп на 24 февраля для всех знаков Зодиака

Овен

Этот день может раскрыть резервы Овнов. Обнаружатся такие способности, о которых никто даже не подозревал. Возможны приятные и полезные знакомства. У деловых людей, спортсменов может открыться «второе дыхание». Крепкое здоровье и оптимистический настрой позволят вам браться за самые сложные дела и доводить их до успешного завершения.

Телец

Этот день может быть настоящим искушением для молодых Тельцов. Многие будут способны на эпатаж и экстрим. Откажитесь от авантюр, экспериментов и нововведений — успешно сложится только привычная хорошо известная деятельность. Старайтесь доводить до конца уже начатое дело, воплощать в жизнь уже придуманное, в этом случае окружающие оценят ваши достоинства.

Близнецы

Сейчас вы пожнете плоды собственного трудолюбия. Вас ждут успех, популярность, авторитет и уважение на работе. Правда, публичных выступлений лучше не предпринимать. Пересмотрите новые дружеские и любовные связи: они ненадежны. Дети вас огорчают, но не проявляйте жесткой требовательности, так как это мимолетные разногласия.

Рак

В этот день ваш энергетический потенциал невысок, но до серьезных заболеваний дело не дойдет. Помните о проблемах в своем организме и его насущных потребностях — отдыхе и сне. Не позволяйте эмоциям брать верх над разумом и во всем соблюдайте меру.

Лев

Не исключено, что первая половина дня может быть полностью посвящена напряженному труду, переориентации, реорганизации дела. Финансовое положение в это время стабильно. Основывайте глобальные процессы переустройства на связях с людьми или компаниями из ближнего или дальнего зарубежья.

Дева

День благоприятен для деловых и предприимчивых Дев. Занятые собственным делом получат ряд интересных предложений, которые могут привести к изменению или обновлению деятельности. С особым вниманием следует отнестись к предложениям из других регионов страны или от заграничных партнеров — они принесут успех и значительно изменят вашу судьбу в лучшую сторону.

Весы

Вероятно, личная жизнь большинства профессионально активных представителей этого знака будет подчинена интересам дела или попросту отойдет на второй план; на романтические отношения не останется ни времени, ни сил. Пересмотрите свои отношения, иначе в сфере личной жизни наступит эмоциональный голод.

Скорпион

Финансовое положение большинства представителей этого знака вполне стабильно. Некоторые даже получат солидную сумму. Не отказывайтесь от предложенных коммерческих поездок, запланированных на сегодня, — они должны принести несомненный доход.

Стрелец

У многих Стрельцов вероятны осложнения с официальными инстанциями по старым делам. И хотя к концу дня все уладится, какое-то время это может отвлекать от намеченных целей и тормозить движение вперед. Надо строго выполнять все требования закона, сколь бы обременительными они ни показались.

Козерог

Сегодня может быть уязвима эндокринная система Козерогов. У многих будут отмечаться апатия, безразличие ко всему. В этот период нужна умеренность в еде и аккуратность в диетах. Следует помнить, что вам противопоказаны любые голодания; это связано с эндокринной системой — наиболее ослабленным местом организма.

Водолей

Вероятно, что служащие получат прекрасную возможность показать себя с лучшей стороны, поднять вопрос о повышении своего социального статуса, и, как видится астрологу, это вполне осуществимо. Многие Водолеи найдут себе работу по душе, что существенно улучшит их положение в обществе.

Рыбы