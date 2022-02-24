СКОЛЬКО ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ ВЫ? ⟩ И даже за 9 евро: цена на бутерброд с килькой в кафе и ресторанах Таллинна шокирует!

Нет единого ответа на вопрос, откуда взялся обычай эстонцев ставить на стол в День независимости бутерброд с килькой и яйцом, и как еда крестьян стала деликатесом, достойным президентского приема. Тем не менее, именно бутерброд с килькой стал неотъемлемой частью эстонской гастрономической культуры.

Saiakangi Kohvik

Увидев название, вы, наверное, сразу и вспомните это кафе. Кафе находится напротив бывшего ресторана «Бальтазар» в маленьком переулке, ведущем на Ратушную площадь. Стоимость бутерброда с килькой составляет всего 2.50 евро.

Reval Cafe

Заведения этой сети кафе есть не только в нескольких районах столицы, но и в Тарту. Так что вы сможете выбрать то, которое к вам ближе всего. В кафе Reval продается бутерброд с килькой в самом что ни на есть классическом виде, а его стоимость составляет всего 3 евро.

Бутерброд с килькой из кафе Reval. ФОТО: личный архив

Peppersack cafe

Дом торговца 15 века. А что может еще больше погрузить в атмосферу Средневековья?! Хотя, согласно историческим источникам, кильку в Таллинне начали солить только начиная с XVIII века. В кафе Peppersack эта закуска стоит также 3 евро, но оформление бутерброда с килькой весьма «нарядное».

ФОТО: скриншот с сайта peppersack.ee

Kohvik Komeet

Кафе находится на четвертом этаже торгового центра Solaris, и из него открывается прекрасный вид на театр «Эстония». Здесь продается самый дорогой бутерброд с килькой в Таллинне - стоит 9 евро. Бутерброд для гурманов. Сочетание яйца пашот с пармезаном, рукколой и, конечно, с килькой - взбудоражит ваши вкусовые рецепторы.

Boulevard cafe

Café Boulevard находится на первом этаже гостиницы Radisson Blu Hotel Olümpia. Там вы найдете похожий аналог бутерброда, как в кафе Komeet, всего за 3.50 евро!

ФОТО: скриншот с сайта boulevardcafe.ee