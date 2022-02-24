Бутерброд с килькой: где отведать в Таллинне любимую закуску праздничного стола

Килувыйлейб — национальная гордость Эстонии, безумно вкусный, но не такой простой, как казалось, в приготовлении бутерброд с черным хлебом, сливочным маслом, килькой пряного посола, вареным яйцом и зеленью. Его можно найти практически в любом кафе, не говоря о том, что такие бутерброды делают в любой уважающей себя эстонской семье. В День независимости Limon.ee предлагает подборку таллиннских кафе с самыми вкусными бутербродами и ценами на самый популярный сегодня продукт питания.
Нет единого ответа на вопрос, откуда взялся обычай эстонцев ставить на стол в День независимости бутерброд с килькой и яйцом, и как еда крестьян стала деликатесом, достойным президентского приема. Тем не менее, именно бутерброд с килькой стал неотъемлемой частью эстонской гастрономической культуры.
Saiakangi Kohvik
Увидев название, вы, наверное, сразу и вспомните это кафе. Кафе находится напротив бывшего ресторана «Бальтазар» в маленьком переулке, ведущем на Ратушную площадь. Стоимость бутерброда с килькой составляет всего 2.50 евро.
Reval Cafe
Заведения этой сети кафе есть не только в нескольких районах столицы, но и в Тарту. Так что вы сможете выбрать то, которое к вам ближе всего. В кафе Reval продается бутерброд с килькой в самом что ни на есть классическом виде, а его стоимость составляет всего 3 евро.
Peppersack cafe
Дом торговца 15 века. А что может еще больше погрузить в атмосферу Средневековья?! Хотя, согласно историческим источникам, кильку в Таллинне начали солить только начиная с XVIII века. В кафе Peppersack эта закуска стоит также 3 евро, но оформление бутерброда с килькой весьма «нарядное».
Kohvik Komeet
Кафе находится на четвертом этаже торгового центра Solaris, и из него открывается прекрасный вид на театр «Эстония». Здесь продается самый дорогой бутерброд с килькой в Таллинне - стоит 9 евро. Бутерброд для гурманов. Сочетание яйца пашот с пармезаном, рукколой и, конечно, с килькой - взбудоражит ваши вкусовые рецепторы.
Boulevard cafe
Café Boulevard находится на первом этаже гостиницы Radisson Blu Hotel Olümpia. Там вы найдете похожий аналог бутерброда, как в кафе Komeet, всего за 3.50 евро!