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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ⟩ Незваные гости могли поселиться в эстонском хлебе
Комментарий производителя

Личинки мучного хрущака в черном хлебе ФОТО: фото читателя

Когда читатель портала Limon.ee вынул из пакета буханку хлеба одного из местных производителей, его ждала устрашающая картина. 

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По словам Марко (имя изменено), хлеб Must Ronk, который производит компания Eesti Leivatööstus, был закуплен оптом для одной из точек общественного питания. Когда же он взялся за очередную буханку, чтобы сервировать хлеб для гостей заведения, его изумлению не было предела – вся упаковка кишела червями.

Хлеб, в котором были обнаружены личинки. ФОТО: фото читателя
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