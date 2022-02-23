ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ⟩ Черви поселились в эстонском хлебе

По словам Марко (имя изменено), хлеб Must Ronk, который производит компания Eesti Leivatööstus, был закуплен оптом для одной из точек общественного питания. Когда же он взялся за очередную буханку, чтобы сервировать хлеб для гостей заведения, его изумлению не было предела – вся упаковка кишела червями.