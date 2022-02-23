Светский салон Art & Gourmet приглашает всех ценителей прекрасного на вечер, посвященный гению ювелирного мира Рене Лалику

3 марта в Таллинне состоится мероприятие, где гости насладятся винтажным шампанским и восхитительными закусками, познакомятся с историей становления настоящего титана индустрии класса люкс.

Рене Лалик - легендарный ювелир по стеклу, совершивший настоящий переворот в индустрии роскоши. Некоторые из его произведений продаются на аукционах за баснословные суммы, а во многих домах европейской аристократии и знати, а также во дворцах венценосных особ по всему миру есть его изумительные произведения.

Бренд Lalique в Таллинне представлен в интерьерном салоне Astieks, который ценители прекрасного называют “Меккой хорошего вкуса”. Там 3 марта и состоится светский салон Art & Gourmet, на котором мы узнаем всю подноготную жизни гениального мастера Рене Лалика.