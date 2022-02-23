СЛУЧИЛОСЬ СТРАШНОЕ ⟩ На телеканале Россия-1 закрывают ток-шоу “Прямой эфир” Андрея Малахова

С 28 февраля из эфира «России-1» исчезнет шоу Андрея Малахова «Прямо эфир». Однако, как оказалось, телеканал не расстанется со звездным ведущим, а запустит одноименное шоу «Малахов».

Причем Малахов в нем выступает не только в уже привычной роли ведущего, но еще и сопродюсера проекта. Работу вести над программой также продолжит его команда. Ролик с рекламой шоу уже активно транслируется каналом.

Как пишет «КП» , для нового шоу будет полностью переоборудована студия, сменены все декорации. Также в рамках нового проекта появится и новая опция реальной связи со зрителем, что может в корне изменить ход событий в шоу. В студию будут приходить новые герои и будут обсуждаться самые острые истории.