СЛУЧИЛОСЬ СТРАШНОЕ ⟩ На телеканале Россия-1 закрывают ток-шоу “Прямой эфир” Андрея Малахова
Названы причины изменения в сетке вещания, пишет Topnews.
Названы причины изменения в сетке вещания, пишет Topnews.
Причем Малахов в нем выступает не только в уже привычной роли ведущего, но еще и сопродюсера проекта. Работу вести над программой также продолжит его команда. Ролик с рекламой шоу уже активно транслируется каналом.
Возможно, реновации в проекте пойдут лишь ему на пользу, поскольку «Прямой эфир» в последнее время стал больше подвергаться критике со стороны зрителей. Также есть предположение, что телеканал таким образом преподнес Малахову подарок к недавнему юбилею.