Неловкое утро? ТОП-3 правил поведения с мужчиной после первого секса

Утро после первого секса с новым мужчиной порой сопровождается неуверенностью в себе со стороны женщины. Психологи рассказали, как вести себя в сложившихся обстоятельствах, и чего ни в коем случае нельзя делать.

Прислушайтесь к себе

Проснувшись после секса в одной кровати с мужчиной, утрясите собственные мысли. Девушкам свойственно переживать из-за своей внешности. Мол, поры широкие или волосы редкие. Но это все напускное, важнее то, почему вы выбрали именно этого человека.

«Только скажи прямо: ты же сознательно в этой постели оказалась? Ты же сначала познакомилась с ним, у вас были свидания, во время которых вы обсудили, у кого какие в жизни интересы, ценности, устремления… И эта духовная близость органично переросла в прекрасное утро», – рассуждает психотерапевт Тимур Даутов.

Если же ваша встреча случайна и вы понимаете, что ни он, ни его квартира вам не нравятся, самое время покинуть нового знакомого. Вы не обязаны готовить ему оладьи на завтрак и преподносить чашку кофе в постель. Если вы понимаете, что этот человек по каким-то причинам вам не симпатичен, вы можете просто собрать вещи и уйти.

Не сбегайте

Любящие драматизировать девушки могут попросту сбежать из квартиры нового партнера. Но это причинит боль не только ему, но и ей. В какой-то момент девушке станет стыдно за свою быструю ретировку.

«Если вы оказались в постели после нескольких свиданий, все в порядке. Веди себя так же, как и до этого, продолжай в том же духе: помни, что у вас есть не только физическое влечение, но и общие интересы», – советует эксперт.

Пригласив вас, он открылся чуть больше. Постарайтесь не разрушить этот момент и с уважением отнеситесь к его чувствам. Обсудите хобби, детство, а вот о планах на семью или детей пока стоит помалкивать – для них еще слишком рано.

Ведите себя естественно

Неважно, как хорошо вы были с ним знакомы до секса. Конечно, традиционно перед этим делом хорошо бы хоть что-то знать о партнере, но что случилось, то случилось. Ведите себя естественно и не пытайтесь изображать эмоции, которых у вас нет.

«Поговори с ним. Скажи прямо, что тебе понравилось, что будешь рада встретиться еще раз в романтической обстановке. Другими словами, фраза "познакомиться поближе" в твоем случае означает прямо противоположное обычному, то есть кино, кафе, музей», – пояснил психотерапевт.