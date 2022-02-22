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АХ, ЭТА СВАДЬБА! ⟩ Смотрите, какой ажиотаж был в Таллиннском ЗАГСе 22.02.2022

Все человечество сегодня проживает уникальную, зеркальную дату - 22.02.2022. Это очень редкое событие. Только представьте, такой день повторится только через 180 лет! Сегодняшний день - поворотный в судьбе каждого из нас. Поэтому неудивительно, что влюбленные люди выбрали эту дату в качестве дня бракосочетания. Что это, дань моде или вера в магию чисел? Выясняла репортер портала limon.ee Алина Привалова, которая отправилась прямиком в Таллиннский ЗАГС.

По словам ведущего специалиста Таллиннского ЗАГСа Оксаны Иин, на церемонию бракосочетания 22 февраля были зарегистрированы 32 пары, что втрое больше, чем в обычный зимний день. Работали все три зала дворца. И такой ажиотаж случается всегда, когда на календаре появляются особенные сочетания чисел. Кто-то выбирает дату, потому что число красивое, а кто-то действительно верит, что числа помогут укрепить узы брака и поспособствовать долгой семейной жизни.

Илья и Анастасия пришли поздравить своих друзей. По их мнению, выбор даты свадьбы не столь важен и никакого влияния на крепость семейных уз не оказывает.

Криста и Анатолий - невеста и жених, сознательно выбрали дату 22.02.2022, потому что считают цифру «2» своим сильным числом. На церемонию приехали вдвоем, а само торжественное событие летят отмечать на Кипр.

Элла, мама жениха очень рада сегодняшнему событию, говорит, что дату свадьбы дети бронировали за полгода.

Молодожены Инга и Владислав считают, что никакие магические цифры не помогут укрепить брак. Отношения помогает сохранять открытость и умение говорить и слышать друг друга.

От себя лишь добавлю, что современная реальность внесла свои поправки и коррективы в проведение свадебной церемонии. За два часа нахождения в ЗАГСе я увидела трех невест в свадебном платье, цельность образа нарушало отсутствие фаты, счастливых улыбок, слез радости в глазах гостей, которых можно было пересчитать по пальцам. По словам работника ЗАГСа, ограничения на количество гостей имеются, но тренд последних двух лет говорит о том, что молодожены приходят в ЗАГС вдвоем, чтобы скрепить союз подписью и надеть кольца, а вся торжественность события остается за кадром. Свадебные ритуалы - такие как выпуск белоснежных голубей, крики “Горько”, звуки открывающихся бутылок шампанского и подъезжающие вереницы лимузинов, все это осталось в прошлом.. Или просто поставлено на паузу.

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