АХ, ЭТА СВАДЬБА! ⟩ Смотрите, какой ажиотаж был в Таллиннском ЗАГСе 22.02.2022

По словам ведущего специалиста Таллиннского ЗАГСа Оксаны Иин, на церемонию бракосочетания 22 февраля были зарегистрированы 32 пары, что втрое больше, чем в обычный зимний день. Работали все три зала дворца. И такой ажиотаж случается всегда, когда на календаре появляются особенные сочетания чисел. Кто-то выбирает дату, потому что число красивое, а кто-то действительно верит, что числа помогут укрепить узы брака и поспособствовать долгой семейной жизни.

Илья и Анастасия пришли поздравить своих друзей. По их мнению, выбор даты свадьбы не столь важен и никакого влияния на крепость семейных уз не оказывает.

Криста и Анатолий - невеста и жених, сознательно выбрали дату 22.02.2022, потому что считают цифру «2» своим сильным числом. На церемонию приехали вдвоем, а само торжественное событие летят отмечать на Кипр.

Элла, мама жениха очень рада сегодняшнему событию, говорит, что дату свадьбы дети бронировали за полгода.

Молодожены Инга и Владислав считают, что никакие магические цифры не помогут укрепить брак. Отношения помогает сохранять открытость и умение говорить и слышать друг друга.