АХ, ЭТА СВАДЬБА! ⟩ Смотрите, какой ажиотаж был в Таллиннском ЗАГСе 22.02.2022

По словам ведущего специалиста Таллиннского ЗАГСа Оксаны Иин, на церемонию бракосочетания 22 февраля были зарегистрированы 32 пары, что втрое больше, чем в обычный зимний день. Работали все три зала дворца. И такой ажиотаж случается всегда, когда на календаре появляются особенные сочетания чисел. Кто-то выбирает дату, потому что число красивое, а кто-то действительно верит, что числа помогут укрепить узы брака и поспособствовать долгой семейной жизни.
Илья и Анастасия пришли поздравить своих друзей. По их мнению, выбор даты свадьбы не столь важен и никакого влияния на крепость семейных уз не оказывает.
Криста и Анатолий - невеста и жених, сознательно выбрали дату 22.02.2022, потому что считают цифру «2» своим сильным числом. На церемонию приехали вдвоем, а само торжественное событие летят отмечать на Кипр.
Элла, мама жениха очень рада сегодняшнему событию, говорит, что дату свадьбы дети бронировали за полгода.
Молодожены Инга и Владислав считают, что никакие магические цифры не помогут укрепить брак. Отношения помогает сохранять открытость и умение говорить и слышать друг друга.
От себя лишь добавлю, что современная реальность внесла свои поправки и коррективы в проведение свадебной церемонии. За два часа нахождения в ЗАГСе я увидела трех невест в свадебном платье, цельность образа нарушало отсутствие фаты, счастливых улыбок, слез радости в глазах гостей, которых можно было пересчитать по пальцам. По словам работника ЗАГСа, ограничения на количество гостей имеются, но тренд последних двух лет говорит о том, что молодожены приходят в ЗАГС вдвоем, чтобы скрепить союз подписью и надеть кольца, а вся торжественность события остается за кадром. Свадебные ритуалы - такие как выпуск белоснежных голубей, крики “Горько”, звуки открывающихся бутылок шампанского и подъезжающие вереницы лимузинов, все это осталось в прошлом.. Или просто поставлено на паузу.