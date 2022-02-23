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Гороскоп на 23 февраля для всех знаков Зодиака

Зима. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

На небе формируется соединение двух самых воинственных планет – Марса и Плутона. Этот аспект опасен конфликтами, травмами, авариями и прочими неприятностями. Противостоит этой опасности сильная Венера и миролюбивый стеллиум в знаке Рыб, которые должны смягчить и свернуть опасные тенденции. Венера и Нептун – очень важные факторы гороскопа в данный момент, это способствует скорее мыслям о любви. Так что если вы влюблены, то смело можете устраивать 23 февраля еще один день Святого Валентина.

Обдумывая праздничное меню на завтрашний день, отдайте предпочтение нежирным блюдам. Сделайте акцент на свежих овощах и зелени. Благоприятно делать пестрые салаты из ингредиентов разного цвета.

Если соберетесь делать покупки, не тратьте много денег на какой-то один товар. Вселенная всей своей энергией будет помогать миролюбиво настроенным людям

Овен

Вероятно начало крупного дела в новой для вас сфере, с которым будет связана и определенная доля риска. Шлифуйте свое мастерство, именно это будет приносить моральное удовлетворение.

Телец

Сегодня вы будете намагничены особым зарядом, и уже в самом вашем появлении будет какая-то интрига. Только не переусердствуйте. Главное, чтобы у вас было всегда хорошее настроение.

Близнецы

Сегодня вы главный главнокомандующий среди всех начальников. Ваши идеи и мысли глобальны. Вы можете хорошо ориентироваться в любой ситуации, но склонны упускать детали. Рассчитывайте на помощь своих сотрудников и секретарей.

Рак

Новые планы Раков могут получить поддержку знакомых, возможно открытие нового предприятия, смена места работы. Легкомыслие недопустимо. Нельзя «сорить» деньгами и бездумно рисковать.

Лев

Во второй половине дня усилится интуиция и творческий потенциал. Сны могут быть пророческими и позволят изменить судьбу. Вы должны раз и навсегда понять, что без определенного риска успехов вам не достичь.

Дева

Не исключено, что недостаток твердости и последовательности, особенно во второй половине дня, может привести к серьезным проблемам как в личных взаимоотношениях, так и в карьере. Вы должны постараться так планировать свои дела, чтобы первая половина дня принесла максимальную пользу, обусловив целый ряд позитивных ситуаций.

Весы

Оптимизм будет для Весов путеводной звездой. А в их преданном сердце может поселиться любовь, которая согреет душу и вселит надежду на счастье. Не скупитесь на чувства и средства, даже если это кажется вам пустой тратой. И не волнуйтесь за свое будущее, что бы вам ни говорили злые языки.

Скорпион

Ожидается продвижение по службе. Благодаря ответственности и творческому подходу к делу, многим Скорпионам удастся упрочить свой авторитет, улучшить отношения с начальством и укрепить финансовое положение. Подготовьтесь к тому, что нагрузки увеличатся и на личную жизнь времени почти не останется.

Стрелец

Сегодня на работе Стрельцам придется мобилизоваться, чтобы доказать свой профессионализм. Но домашние заботы могут отвлекать вас от служебных обязанностей. Договоритесь с близкими, чтобы они освободили вас от хозяйственных хлопот.

Козерог

Не исключено, что деловые люди сегодня получат широкие возможности для раскрутки своего дела, укрепления связей с перспективными деловыми партнерами и подписания финансовых документов. Рекомендуется заняться здоровьем, вести правильный образ жизни. Тот, кто всегда в форме, легко справляется с жизненными неурядицами.

Водолей

В этот день у Водолеев может возникнуть желание реорганизовать свой быт. Удачное время для решения хозяйственных вопросов, ремонта и обустройства жилья. Сила воли, терпение и выдержка помогут уладить многие личные проблемы.

Рыбы

На работе могут произойти кардинальные изменения. Не исключен переход на новое место со свободным графиком и более высокой оплатой. Финансовая стабильность может зависеть от результатов коллективного труда. Включайтесь в общую работу, даже если предпочли бы выполнять задание в одиночку, пишет vedmochka.net.

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