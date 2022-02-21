Волочкова отправилась в мужской монастырь с новым любовником
Балерина Анастасия Волочкова с новым предполагаемым бойфрендом по имени Дмитрий отправилась в мужской монастырь в Калужской области, пишет Gazeta.ru.
Балерина Анастасия Волочкова с новым предполагаемым бойфрендом по имени Дмитрий отправилась в мужской монастырь в Калужской области, пишет Gazeta.ru.
Пара посетила Оптину Пустынь в Козельске. На фото Волочкова предстала в спокойном и благочестивом образе. Правда, правило об отсутствии макияжа в монастыре балерина, кажется, обошла.
«Дорогие друзья, я очень благодарна моему замечательному другу Диме за нашу очень красивую поездку в его родной город Калуга. Мы посетили святое место. Оптину Пустынь. Идея принадлежала Диме. Как же красиво тут!» – написала балерина.
Вскоре подписчики разразились шутками и язвительными комментариями, касающимися как репутации балерины, так и религиозных нюансов. Одни пользователи Instagram ругали Волочкову за то, что та приехала в храм пиариться и фоткаться, да и еще с тем, который не супруг, а другие предлагали идти грешить дальше.
«А где счастье любит тишину? Один день продержалась», – написала девушка в комментариях.
«Странная вы женщина. Хорошо хоть на шпагат на входе в храм не сели», – недоумевала другая.