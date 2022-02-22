ФОТО ⟩ Какая женщина! Беатриче шокирует чувственным кадром 14-летней давности

Беатриче, которой в январе исполнилось 52 года, по-прежнему выглядит потрясающе! "Я сама вижу всевозможные изменения в своей внешности, что мне совсем не нравится. До недавнего времени мне казалось, что внешний вид как-то сохранился, но не сейчас. Не столько годы, сколько драматические события жизни оставили свой след. Слишком много всего и сразу произошло за короткий промежуток времени", - прокомментировала она в недавнем интервью Postimees.

Светская львица опубликовала в Инстаграме чувственный снимок, сделанный 14 лет назад!

Беатриче начала свою модельную карьеру в возрасте 25 лет в Милане. Там ей пришлось первое время жить одной, потому что она была взрослой и слишком мала ростом (173 см), чтобы иностранные агентства могли предлагат ей контракты.