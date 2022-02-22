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Гороскоп на 22 февраля для всех знаков Зодиака

Зима. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Чем ближе к концу месяца, тем напряженнее будут становиться планетарные аспекты. 22 февраля Луна в Скорпионе будет конфликтовать с Ураном в Тельце. В этой связи возрастет эмоциональная вовлеченность. Чувства, которые люди будут испытывать в этот день, смогут легко усиливаться.

При обсуждении деловых вопросов эмоции лучше оставлять за кадром. 22 февраля нужно беречь силы и здоровье. Иммунитет в среднем будет слабее почти у всех.

Особого внимания в этот день требую дети и чувствительные люди, которые могут быть слишком тревожными или капризными. А любой человек в расстроенных чувствах нуждается в особом внимании и поддержке.

Овен

Этот день символизирует медлительность суждений, терпеливость, объективность и основательность. Овнам явно будет не хватать фантазии, воображения и чувства юмора. Деловые переговоры лучше перенести на вторую половину дня.

Телец

Этот февральский день принесет много радости и станет исключительно плодотворным днем. Вы сможете раскрыть свои творческие способности. В жизни каждому предоставляется шанс, и, чтобы воспользоваться им, вы должны быть более гибкими. Вы все время стремитесь к успеху, но не стоит забывать, что дорог к нему достаточно много. Если того требует ситуация, вы должны быть готовы изменить свои планы и продемонстрировать свои способности к творчеству.

Близнецы

Молодые Близнецы смело бросятся в круговорот приключений и любовных романов. Не исключено, что кое-кого это приведет к заключению крепких брачных уз. А к мнению солидных представителей этого знака будут прислушиваться, ведь возрастет их авторитет. Не торопитесь и не форсируйте события. Лучше подождать свою «вторую половину», чем безрассудно связывать свою жизнь с первым попавшимся человеком.

Рак

Положение звезд вновь призывает Раков к делу, организует вокруг них много тайн. Вероятны не очень приятные перемены, но со временем все образуется. Старайтесь не совершать в это время необдуманных поступков, не подписывайте бумаг и договоров.

Лев

Многим Львам сегодня предстоит пережить и славу, и обожание, и зависть. Появятся новые знакомые, которые из зависти могут обвести «вокруг пальца». Будьте начеку. Не общайтесь с льстецами, слишком сладкими и угодливыми людьми.

Дева

Дев поджидает много работы, дела могут быть связаны с какими-то коллективными деньгами или деньгами партнера. Вы сможете заработать столько денег, сколько вам потребуется. Нужно только получать удовольствие оттого, что дела идут хорошо и поддерживать баланс своих расходов и доходов.

Весы

События этого дня откроют много нового, появится интерес к культуре, философии, истории, будет много интересных знакомств. Работа выведет Весов на новый уровень жизни. Не уходите сейчас в отпуск - нет уверенности, что рабочее место за вами сохранится.

Скорпион

Не исключено, что вас потянет в дальние странствия: кто-то поедет за границу, кто-то в командировки. Появятся новые перспективные направления, повысится доход. Вы всегда мыслите в глобальном масштабе, но иногда ваши идеи и планы «убегают» от вас. Конечно же, важно ставить перед собой высокие цели, но вам следовало бы регулярно обсуждать с кем-нибудь свои дела. Звезды обещают награду за взвешенные решения.

Стрелец

Уже сейчас деньги, вложенные в проекты, начнут приносить доход. Реализация новых планов придет в новых вариантах. Хорошо складываются отношения с людьми. Если вы будете более открытым для близких, то заметите, что они поддерживают вас. Более того, вы сможете завоевать их доверие и поддержку.

Козерог

Любые финансовые манипуляции сегодня будут не к месту. Вы можете потерять больше, чем приобрести. Самое лучшее - посмотреть за горизонт, написать программу-максимум.

Водолей

Двойственный, противоречивый день. Влияние планет то будет тормозить дела, то укреплять. Если вы заслужили, появятся новые возможности для работы, самосовершенствования, но при этом вы можете потерять то, чем дорожили. Надо следить за ходом своих мыслей, подписание документов лучше отложить.

Рыбы

Отступление - не всегда означает поражение. Это стратегический ход, который поможет оценить ваши возможности, определить потребности и накопить силы. Именно таким будет этот день. Главная задача в этот период - укрепление «тыла», пишет vedmochka.net.

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