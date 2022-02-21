ВЫ СМОТРЕЛИ? ⟩ Именно благодаря этим рекламным роликам Ану Саагим прославилась

Гостем воскресного ток-шоу «Утро с Ану» стала светская львица Ану Саагим. В апреле она отпразднует свое 60-летие, но ей не страшен предстоящий юбилей.

«У меня нет стресса, потому что я смотрюсь утром в зеркало и могу совершенно спокойно смотреть на себя обнаженную, и мне не стыдно. До тех пор пока мне не стыдно за мою внешность, свое тело и рассудок - все в порядке», — радостно говорит Саагим.

Саагим, известная как телеведущая, журналист и светская львица, в детстве хотела стать учителем. «Сейчас тоже думаю, что ничего себе, мне такая штука очень понравилась», — вспомнила Саагим, как она, будучи школьницей, иногда давала уроки младшим классам. Подростком, около 17 лет, Саагим поняла, что вместо этого хочет уехать за границу.

Однако через несколько лет Саагим стала известен как актриса в телевизионных рекламных роликах Гарри Египта. «Так классно, как иначе я стала бы знаменитой», - вспомнила Саагим телевизионные рекламы. «Гарри Египт сказал сразу после первой рекламы: «Итак, девочка, теперь мы сделали тебя знаменитой!» И вкус славы очень сладок».

По словам Саагим, рекламные ролики были сняты в 1980 году, когда в Москве проходили летние Олимпийские игры. «Здесь было много иностранцев, и меня фотографировали и снимали в каких-то иностранных клипах. Наверное, хотели показать Советскую Эстонию, Олимпиаду, а я то тут, то там позировала», — вспоминала светская львица.