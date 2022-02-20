Гороскоп на 20 февраля для всех знаков Зодиака

Дева

Практически все, что вы делаете сегодня, привлекает всеобщее внимание. Порой это утомляет, но в происходящем есть и плюс: все увидят, на что вы способны. Не исключено, что вскоре вы получите какие-то интересные предложения. С ответом можно не спешить. У вас достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации, все обдумать как следует. Будьте снисходительны к близким. Сегодня лучше не замечать чужих слабостей и промахов, но хорошо видеть успехи. Это помогает не только избежать споров и неприятных моментов, но и изменить отношения к лучшему.

Весы

Вы сможете добиться очень многого, если решитесь на эксперименты. Пришло время искать новые пути к цели. Готовность попробовать нечто необычное позитивно сказывается и на делах, и на личных отношениях: именно благодаря ей вам не грозят уныние и скука. Будет шанс восстановить деловые связи, которыми вы когда-то дорожили. Вторая половина дня отлично подходит для учебы. Информация запоминается легко, быстро удается найти ей применение. Полезно делиться с единомышленниками новыми идеями; это вдохновляет.

Скорпион

Плодотворный день. Вы быстро решаете проблемы, причем не только свои, но и чужие. Хорошо понимая, чего хотите добиться, вы не тратите время напрасно. Не всем легко с вами ладить: иногда вы говорите неприятные вещи, не считаете нужным смягчать критические замечания. Но окружающие не обижаются, прощают вам резкие высказывания. Высок творческий потенциал. День хорошо подходит для любых дел, позволяющих дать волю фантазии. Ваши достижения не останутся незамеченными. Напротив, они очень заинтересуют окружающих.

Стрелец

День важных бесед. Вы о многом поговорите с людьми, чье мнение для вас важно. Удастся вовремя получить полезную информацию, благодаря ей примете правильное решение. Найдутся ответы на вопросы, над которыми вы в последнее время много размышляли. Это поможет определиться с планами на будущее. Вероятны встречи с давними знакомыми и деловыми партнерами, вы сможете восстановить старые связи, если захотите. Чем бы вы ни занимались, не спешите: каждый ваш шаг должен быть хорошо продуман. Советы со стороны не всегда так хороши, как кажется людям, которые их дают.

Козерог

Сегодня у вас будет шанс достичь давно поставленных целей и преуспеть в каких-то совершенно новых делах. Однако это не будет легко. Вряд ли удастся избежать конкурентной борьбы, столкновения с сильным противником. Противостоять вашему напору трудно, так что соперники наверняка вскоре попросят пощады. Будьте настойчивы и не бросайте начатое. Звезды ждут от вас именно этого. День наверняка порадует хорошими новостями, вдохновляющими известиями. Не исключено, что благодаря им вы поймете, что хотите изменить в своей жизни и как это можно сделать.

Водолей

Экспериментируйте, старайтесь использовать все открывающиеся возможности. Сегодня нужно действовать решительно и быстро, чтобы добиться успеха. Вы не теряетесь и не тратите время напрасно, принимаете верные решения. Часто интуиция подсказывает, что нужно предпринять, чтобы достичь давно поставленной цели. Ваш подход к делам многим нравится. Наверняка вы заметите, что окружающие реже спорят с вами и чаще соглашаются. Те, кто прежде вас недооценивал, изменят мнение. Отношения, прежде носившие формальный характер, становятся более теплыми и доверительными.

Рыбы