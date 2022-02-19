ВИДЕО ⟩ Волна разбила окна немецкого корабля во время шторма

Видео разлетелось по соцсетям. Пассажир, снимавший большие волны, ревущие за окнами корабля, поймал кадр, где вода разбивает окна корабля и проникает внутрь. Пассажиры испугались и выбежали из помещения. Сообщается также, что один пассажир получил легкие повреждения, остальные остались целы, сообщает Mail Online.

Wave crashes through windows of ferry boat in Hamburg Germany. (Video: Sebastian Peters) pic.twitter.com/zLQDS2peFM — Mike Sington (@MikeSington) February 17, 2022

Паром курсировал по реке Эльбе между Гамбургом и Финкенвердером, прежде чем на паром налетела огромная волна. Скорость ветра составляла 151 километр в час.

В Германии бушует ураган Иления. Шторм также мешает движению поездов. Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn приостановила движение поездов дальнего следования в семи федеральных землях. Ахим Штаусс, представитель железнодорожной компании, сказал, что железные дороги и линии электропередач понесут значительный ущерб от урагана. «Боюсь, что пассажирам придется долгое время мириться с нарушением движения поездов», — сказал Штаусс.

Эксперты говорят, что передовые методы прогнозирования погоды и хорошая готовность к штормам помогли предотвратить крупные стихийные бедствия, такие как наводнение, унесшее жизни более 300 человек в Гамбурге ровно 60 лет назад.