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ВИДЕО ⟩ Волна разбила окна немецкого корабля во время шторма

Torm purustas praami aknad. ФОТО: DANIEL BOCKWOLDT, Scanpix

17 февраля люди на пароме в Гамбурге, Германия, были потрясены, когда внезапная волна во время шторма разбила лобовые стекла корабля и вода полилась внутрь.

Видео разлетелось по соцсетям. Пассажир, снимавший большие волны, ревущие за окнами корабля, поймал кадр, где вода разбивает окна корабля и проникает внутрь. Пассажиры испугались и выбежали из помещения. Сообщается также, что один пассажир получил легкие повреждения, остальные остались целы, сообщает Mail Online.  

Паром курсировал по реке Эльбе между Гамбургом и Финкенвердером, прежде чем на паром налетела огромная волна. Скорость ветра составляла 151 километр в час.

В Германии бушует ураган Иления. Шторм также мешает движению поездов. Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn приостановила движение поездов дальнего следования в семи федеральных землях. Ахим Штаусс, представитель железнодорожной компании, сказал, что железные дороги и линии электропередач понесут значительный ущерб от урагана. «Боюсь, что пассажирам придется долгое время мириться с нарушением движения поездов», — сказал Штаусс.

Эксперты говорят, что передовые методы прогнозирования погоды и хорошая готовность к штормам помогли предотвратить крупные стихийные бедствия, такие как наводнение, унесшее жизни более 300 человек в Гамбурге ровно 60 лет назад.

Крыша многоквартирного дома слетела на машину. Гельзенкирхен, Германия, 17 февраля 2022 года. ФОТО: Martin Meissner, Scanpix
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