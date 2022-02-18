Рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля для всех знаков Зодиака

Испокон веков люди постигали тайны будущего, прибегая к различным эзотерическим техникам. Одной из самых эффективных оказалось чтение рун, однако не многие способны постичь эти учения и увидеть в магических камнях судьбоносные предзнаменования. Рунический провидец Игорь Вечерский не раз предсказывал глобальные события мирового масштаба и точно предсказывал судьбы известных людей. Предсказатель поведал, какое будущее предрекают магические руны для всех знаков зодиака на предстоящую неделю с 21 по 27 февраля.

Овен

Кено, Эйваз и Перто предупреждают о возможных конфликтах с людьми. Вполне вероятно, что вы станете обладателем неверной информации, поэтому стоит с осторожностью отнестись к всему новому и тщательно проверять полученные данные. Благодаря такому подходу, вам откроются новые возможности, которые позволят обернуть невыгодную ситуацию в свою пользу.

Телец

Эваз, перевернутый Лагуз и Йера говорят об улучшении ваших коммуникативных способностей. Используйте этот навык для укрепления ваших дружеских и деловых связей. У вас появится прекрасная возможность для решения своих текущих проблем – приложив достаточно усилий, вы добьетесь своей цели.

Близнецы

Гебо, Вуньо и Ингуз открывают перспективы для целого ряда сфер. Предстоящий период благоприятен как для отдыха, так и для достижения успеха в своей сфере. Это время подарит вам необходимые союзы с новыми людьми, которые в дальнейшем будут вашей надежной опорой и поддержкой в трудных ситуациях.

Рак

Феху, перевернутый Лагуз и перевернутый Урус говорят, что скоро вам представится возможность реализовать свои финансовые ресурсы. Однако стоит быть осторожными, ведь ваш финансовый потенциал находится на недостаточном уровне, чтобы совершать большие денежные вложения. Тем не менее будущую неделю вы можете потратить на укрепление состояния этого ресурса.

Лев

Вуньо, Ингуз и перевернутая Беркана указывают на то, что ваше благополучие будет напрямую зависеть от личной жизни. Все сферы улучшатся, если вы организуете свой быт. Также руны говорят о недостатке возможностей и ресурсов. Вам стоит подумать, как их восполнить.

Дева

Перевернутый Манназ, Наутиз и перевернутый Турисаз предупреждают, что ваши накопившиеся проблемы во многом связаны с человеческим фактором. В частности, это происходит из-за того, как вы позиционируете себя с людьми. Вы неправильно используете возможности для коммуникации, поэтому, пересмотрев свой подход в этой сфере, у вас получится существенно улучшить качество жизни.

Весы

Эйваз, Феху и перевернутая Кено указывают, что вас могут постигнуть трудности в финансовой сфере, если вы будете чересчур бескомпромиссны на работе. Вам стоит понять, что далеко не все процессы могут быть управляемыми. С особой осторожностью стоит отнестись ко всему новому: проектам, решениям и предстоящим переменам.

Скорпион

Перто, Йера и перевернутая Вуньо дают прекрасную возможность для достижения успеха в вашей сфере – карьерный рост принесет вам хорошие перспективы и прибыль. Однако для этого придется пожертвовать комфортом в личном пространстве.

Стрелец

Манназ, перевернутый Эваз и перевернутый Альгиз предупреждают, что все ваши взаимоотношения могут основываться далеко не на искреннем чувстве, как вам хотелось бы думать, а на жажде наживы – именно в материальной сфере. Грамотно расставляя приоритеты, вы сможете выстраивать гармоничные отношения.

Козерог

Перевернутая Райдо, Йера и перевернутая Кено предупреждают, что данный период не подходит для смены работы. Вы не сможете контролировать все финансовые, рабочие и бизнес-процессы, поэтому следующую неделю лучше потратить на формирование прочного «фундамента» для вступления в новый этап жизни.

Водолей

Отал, Гебо и перевернутая Кено дают благоприятные возможности для создания проектов в перспективных, на ваш взгляд, сферах. Так вы сможете реализоваться в новой ипостаси. Руны советуют в предстоящую неделю заняться вопросами, которые вы давно хотели решить, но постоянно откладывали.

Рыбы