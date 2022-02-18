Любовь Успенская боится потерять дочь

О наркозависимости дочери Любови Успенской стало известно после скандального поступка Татьяны Плаксиной. Пару лет назад единственное чадо артистки обвинило мать в жестоком обращении, а затем покинула страну, решив перебраться поближе к отцу.

В США молодая художница стала вести себе еще более странным образом, что буквально разрывало сердце Любови Залмановны, вынужденной наблюдать за подозрительными шатаниями по улицам близкого человека издалека. Пикантные кадры разошлись по Сети и вскоре певица не выдержала и в открытую призналась – у ее дочери имеются серьезные проблемы с запрещенными веществами.

И все же, незадолго до 67-летия Успенской, Плаксина вернулась в Москву, где заботливая мама оплатила ей пластическую операцию и новые зубы. По всей видимости, реабилитацию Плаксина прошла еще за океаном, оставив на «десерт» хлопоты по возвращению былой красоты. И действительно за последние несколько месяцев дочь исполнительницы хита «Карусель» заметно похорошела и даже задумалась о сольной карьере в шоу-бизнесе.