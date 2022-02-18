Вышел трейлер биографического фильма об Элвисе Пресли

Сюжет «Элвиса» будет развиваться вокруг восхождения Пресли к мировой славе, начиная с военной карьеры и заканчивая успешной реализацией в нескольких музыкальных жанрах: от поп-музыки до кантри и, наконец, рок-н-ролла. Эволюцию звездного пути представят через призму сложных взаимоотношений артиста с важной фигурой в его жизни — менеджером Томом Паркером (Том Хэнкс).