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Вышел трейлер биографического фильма об Элвисе Пресли

Элвис Пресли, 14 января 1973 года. ФОТО: Hollywood Photo Archiv/MPI/Capit Hollywood Photo Archiv/MPI/Capital Pictures

Компания Warner Bros. поделилась трейлером байопика о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли. Режиссером выступит Баз Лурманн («Великий Гэтсби»), а главную роль в картине сыграет Остин Батлер («Однажды в Голливуде»), пишет Супер.

Сюжет «Элвиса» будет развиваться вокруг восхождения Пресли к мировой славе, начиная с военной карьеры и заканчивая успешной реализацией в нескольких музыкальных жанрах: от поп-музыки до кантри и, наконец, рок-н-ролла. Эволюцию звездного пути представят через призму сложных взаимоотношений артиста с важной фигурой в его жизни — менеджером Томом Паркером (Том Хэнкс).

Другие роли исполнял новый номинант на премию «Оскар» Коди Смит-Макфи (Джимми Роджерс), Оливия ДеДжонг (Присцилла Пресли), Дэйкр Монтгомери и другие.

Изначально премьера фильма была назначена на 5 ноября 2021 года, но релиз перенесли. Новая дата премьеры — 14 июля.

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