Гороскоп на 19 февраля для всех знаков Зодиака

Дева

Благоприятный день для работы и других полезных дел. Вы решите проблемы, которые долго не давали покоя, и поймете, как справиться с новыми задачами. Можно договориться о сотрудничестве с людьми, о профессиональных успехах которых вы много слышали. Хорошо проходят встречи и со старыми знакомыми, и с новыми. Иметь с вами дело приятно, многие захотят подружиться. Не исключено начало романтической истории. Она будет захватывающей и полной сюрпризов, но головы вы не потеряете. Вечером могут появиться отличные идеи.

Весы

В решении финансовых вопросов можно полагаться на интуицию; она не подводит даже Весов, которые прежде ничем подобным не занимались. Удачными будут покупки, в том числе спонтанные. Есть шанс заключить сделки, которые принесут прибыль. Некоторым представителям знака предложат новую работу. Не исключены какие-то недоразумения, разногласия с близкими. Лучше сразу прояснить ситуацию: это позволит избежать обид, о которых все еще долго вспоминали бы. Вечер обещает хорошие новости. Возможны и приятные события в семье.

Скорпион

Высок творческий потенциал. Появляется много новых идей, есть шанс придумать что-то интересное и необычное. Ваши идеи вдохновляют окружающих, многие хотят помочь в их реализации. Ошибки маловероятны: вы взвешиваете каждый шаг, не оставляете без внимания подсказки интуиции. Напомнят о себе давние знакомые. Будет шанс восстановить отношения, которыми вы когда-то дорожили. Можно помириться с теми, с кем вы были в ссоре, восстановить старые связи. Разногласия и споры останутся в прошлом. Влюбленных Скорпионов ждут романтические сюрпризы.

Стрелец

Не тратьте время напрасно в первой половине дня: есть шанс успеть многое. Вряд ли все будет идти по плану, но вы не растеряетесь, придумаете, как любую ситуацию использовать в своих интересах. Найдите время для разговора со старыми знакомыми; они расскажут что-то важное или сделают интересное предложение. Денежные поступления могут оказаться меньше, чем вы рассчитывали. Особенно переживать по этому поводу не стоит: вскоре вы получите ожидаемую сумму. Но с покупками лучше не спешить, да и в целом полезно быть экономнее.

Козерог

Не витайте в облаках, смотрите на вещи реально. Именно это позволит избежать неприятностей, не попасть в ловушку и вообще хорошо провести день. На везение лучше не рассчитывать, особенно если дело касается важных вещей. Вам придется потрудиться, чтобы добиться нужного результата. При этом вы многому научитесь и, возможно, познакомитесь с людьми, которые вскоре станут вашими друзьями. Благоприятный день для небольших покупок, в том числе незапланированных. Вы безошибочно выбираете то, что порадует кого-то из близких или пригодится вам лично.

Водолей

Мелкие неприятности возможны, а серьезных проблем день не принесет. Так что не тревожьтесь по пустякам, занимайтесь тем, что вам интересно, и не теряйте уверенности в себе. Ваши идеи многим нравятся, наверняка найдутся желающие помочь в осуществлении задуманного. Не бойтесь споров: сегодня они оказываются полезными и завершаются важными решениями и обещаниями, которые будут выполнены. Удастся конструктивно обсудить вопросы, из-за которых прежде возникали разногласия. Не исключено, что в конце дня вы примете какие-то важные решения.

Рыбы