СМОТРИМ ВСЕ! ⟩ «Живая ртуть» унесет вас в иные миры: выставка уникальных нарядов в атриуме Viru Keskus поражает воображение

Основной тематикой проекта стало слово «защита», в современной непростой реальности очень актуальная тема, а задачей наставников была творчески вдохновить студентов и направить их на создание произведений искусства из самых неожиданных материалов. В результате студенты применили неиспользованные рулоны упаковки для мороженого Premia и списанные морские спасательные средства VikingLlife Saving Equipment Estonia AS. В их умелых руках эти материалы нашли осмысленную форму и получили новую жизнь.

Сколько же здесь оберток из-под мороженого! ФОТО: Лиана Турпакова

«Представьте, что вы пришли учиться в ЕКА и хотите спокойно создавать скромные аксессуары, и тут - "вишенка на торте": у первокурсников новый предмет. Именно в тот момент, когда так хочется валяться на пляже, студенты получили задание» — говорит руководитель проекта Фло Касеару.

«Мы с головой погрузились в безумные эксперименты в нашей творческий лаборатории, у нас ушло бесконечное количество часов и километры исходного материала, что в итоге переросло в эффектные и модные образы. Доказательство тому наш результат, один материал и миллион реализованных идей» — уверена Лийзи Ээсмаа.

Все свое ношу с собою ФОТО: Postimees

«Наш курс проходил во время пандемии и потребовал от всех нас максимальных усилий и силы воли, но мы отлично справились. Кроме того, очень интересно, как каждый из нас понял слово «защита» и нашел собственный способ реализации идеи», — отмечает студентка Май Рийн Салумаа.

«Один из самых полезных навыков в современном обществе - видеть потенциал в существующем, а не бездумно добавлять и производить. А вы видите потенциал в бумаге для мороженого? Этот материал стал вызовом для меня, ведь он хрупкий и легко рвется. В конце моих экспериментов я обнаружил, что если сплавить четыре слоя материала, то он будет достаточно прочным, и я смог воплотить свою идею в жизнь. Я использовал 1400 м бумаги для мороженого, 300 м проволоки, 17 м труб и назвал получившийся наряд «Всегда за тобой» », — рассказывает студент Тоомас Силмбаум.

ФОТО: Postimees