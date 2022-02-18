Фактически церемонии открытия Олимпийских игр стали крупнейшими в мире подиумами и де-факто платформами для осуществления модной дипломатии. Рассказываем о странах с самой интересной экипировкой спортсменов и дизайнерах, которые ее создают.

Зимние температуры, типичные для Пекина, колеблются от -10 до +10 градусов. Это один из множества факторов, с которыми пришлось столкнуться разработчикам национальной формы при создании и производстве одежды для спортсменов, которую они будут носить на тренировках и соревнованиях, во время отдыха и официальных поездок, а также на церемониях открытия и закрытия.

Китай

У Китая не самая стильная униформа, но так как это принимающая страна, то мы не можем ее не упомянуть. В этом году форма для 12 команд в 15 видах спорта изготовлена компанией ANTA. Красные линии по бокам вместе со стоячим воротником передают ощущение мобильности. Самонагревающееся термобелье и нескользящие подошвы нового поколения дополняют список инноваций и диковинок, пишет Forbes.

ФОТО: Valery Sharifulin

Зато костюмы для церемонии награждения представлены в трех различных и эпически названных коллекциях: Lucky Snow and Cloud (рус. «Удачный снег и облака»), Great Landscape (рус. «Отличный ландшафт») и Flying Snow in Tang Dynasty (рус. «Летящий снег в династии Танг»). Крутите карусель!

Россия

Как и на летнюю Олимпиаду в Токио, в Пекин спортсменов из России собирал бренд Zasport. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства ему по-прежнему нельзя использовать надпись «Сборная России» (олимпийцы выступают под эгидой Олимпийского комитета России) и изображение национального флага. Однако патриотизм, символизм и выразительность формы это ничуть не ограничило. На одежду нанесены карта-коллаж, собранная из очертаний озера Байкал, Земли Франца-Иосифа, Новосибирских островов и других географических объектов России, римские цифры XXIV, обозначающие порядковый номер Игр, пиктограммы зимних видов спорта, стилизованные под иероглифы, и надпись «Beijing» (Пекин), сообщает «РБК».

Данью стране, принимающей Олимпиаду, также стала цветовая гамма коллекции: наряду с темно-синим и красным использован цвет цин (голубовато-зеленый). В китайской культуре он символизирует энергию и жизненную силу.

Одна из вариаций формы российской сборной на Играх в Пекине. ФОТО: Stanislav Krasilnikov

Всего олимпийцам выдали 68 единиц экипировки, которые примечательны не только дизайном, но и технологичностью (водоотталкивающей пропиткой, термической сваркой швов и сочетанием флиса с нейлоном для большего тепла). Среди них — парадный, наградной, тренировочный и спортивный костюмы, а также отдельно парка, жилет, толстовка, джемпер, поло, брюки, балаклава, ботинки и термобелье. Полную коллекцию сборной России смотрите ЗДЕСЬ!

США

Не нужно спойлеров: Ralph Lauren продолжает свое культовое сотрудничество с национальной сборной США. Это сотрудничество особенно значимо, поскольку дизайнер дебютировал в качестве олимпийского экипировщика четырнадцать лет назад на летних Играх 2008 года в Пекине. Среди наиболее интересных дополнений к унисекс-гардеробу спортсменов: модные анораки и пуховики с клетчатым флисовым принтом. Последние уже стали бестселлером: при цене $2000 в розницу.

Американская форма олимпийской сборной, пожалуй, самая стильная коллекция этого года. ФОТО: Joe Scarnici

В анораки вшит термочувствительный двухслойный материал Intelligent Insulation, который вздымается, когда холодно, тем самым увеличивая теплоизоляцию, и сужается, когда жарко.

Канада

Канадцы реабилитировались за прошлогоднюю форму с джинсовками, украшенными граффити, которые в контексте Олимпиады выглядели слегка неуместно и неряшливо. Историческое фиаско с джинсовой одеждой в Токио вызвало заголовки типа «Канада уже проиграла Олимпиаду с такой курткой». Понятно, что на этот раз Олимпийский комитет Канады выбрал более безопасный вариант. Ванкуверский гигант спортивных товаров Lululemon создал монохромную форму: полностью красные и полностью белые коллекции. Успешный дизайн спортивной одежды должен быть частично модным, частично научным и абсолютно эффективным!

Олимпийская форма сборной Канады для XXIV Зимних Олимпийских Игр. ФОТО: VAUGHN RIDLEY

В лукбуке короткий пуховик наслаивают на более длинный, а одну из курток носят за стропы, слегка приспустив. По словам производителя, это помогает спортсмену чувствовать себя комфортно как на улице в 10-градусный мороз, так и в помещении, ведь иногда ожидание выхода на церемонии открытия может составлять до четырех часов.

Германия

Хотя компания Adidas вполне логично выступает в качестве поставщика национальной формы Германии, ее последняя коллекция не производит особого впечатления. Переосмыслив цвета флага - черный, красный и золотой - дизайн претендует на то, чтобы привнести «бунтарский оптимизм» в стремление к спортивной истории и личному благополучию. На самом деле это не более чем асимметричное смешение цветов - тактика, которую Adidas использовал в своей форме в том числе для сборной Великобритании.

Франция

В этот раз за экипировку французских олимпийцев отвечает не Lacoste, а Le Coq Sportif — хорошо знакомый бренд каждому французу. Вместе с собственными логотипами на груди спортсменов, в том числе олимпийских с 1912 по 1972 год, размещался отличительный знак бренда в виде гордого петуха, который также служит неофициальным символом французской нации. Есть он и на форме участников Игр в Пекине, которая в целом получилась очень осторожной — в цветах флага и без каких-либо экспериментальных деталей.

Казахстан

Форма казахов имеет одно важное нововведение: прежнее англоязычное обозначение страны Kazakhstan сменилось на Qazaqstan. Это символ перехода нации с кириллического алфавита на латинский, который планируется завершить к 2025 году. Экипировщик сборной тоже изменился: если летом им выступал локальный дизайнер Салтанат Баймухамедова в сотрудничестве с испанским производителем спортивной одежды Joma, то теперь разработку доверили казахстанской компании Zibroo и российскому бренду Shishkin. Последний создает коллекции для Putin Team, бренда одежды в рамках общественного движения в поддержку Владимира Путина. Кроме того, как пишут, Дмитрий Шишкин одевает и президента России. В остальном экипировка для Игр в Пекине не сильно отличается от той, которая была в Токио: тот же мягкий бирюзовый цвет, заимствованный у флага, те же национальные узоры, складывающиеся в сердечко. Крутите карусель!

Синий и белый цвета коллекции символизируют лед и снег, а черный - удачу. Учитывая геополитические потрясения в регионе, это была модная дипломатия в лучшем ее проявлении. Когда олимпийский дух культивируется правильно, выигрывают все!

Эстония

Разумеется, мы не можем оставить без внимания нашу национальную сборную. Эстонская команда поехала на Игры в Пекин в представительской форме от Salomon, однако Craft и Nike также предоставят тренировочное снаряжение и форму для соревнований. В этом году «Эстонская олимпийская делегация выглядела очень хорошо. Красивые цвета нашего национального флага дают дизайнерам возможность создавать действительно привлекательные изделия. Я очень рада, что синий, черный и белый - национальные цвета Эстонии», - говорит Мерле Кальюранд, руководитель молодежных проектов ЭОК.